Djokovic vence peruano, vai às quartas e bate recorde em Roland Garros

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2023

Em quatro jogos no saibro de Paris, Djokovic segue sem ceder nenhum set aos adversários. Foto: Reprodução/Twitter

Novak Djokovic deu mais um passo em busca do tricampeonato de Roland Garros. Neste domingo (4), o número 3 do mundo venceu em sets diretos o peruano Juan Pablo Varillas, 94º do ranking da ATP – parciais de 6/3, 6/2 e 6/2. Com a vitória, o sérvio avançou às quartas de final do Grand Slam e bateu um recorde: tornou-se o jogador que mais vezes chegou à quinta rodada no saibro de Paris, com 17 participações nas quartas, uma a mais que o espanhol Rafael Nadal.

Por uma vaga nas semifinais, Djokovic vai encarar na próxima rodada Karen Khachanov, 11º do ranking. O sérvio venceu oito dois nove confrontos no histórico contra o russo. A única vitória de Khachanov foi na final do Masters 1.000 de Paris de 2018.

Em quatro jogos no saibro de Paris, Djokovic segue sem ceder nenhum set aos adversários. Neste domingo, o terceiro cabeça de chave dominou Varilas. O sérvio abriu 4/0 no primeiro set. Viu o peruano reagir e devolver uma quebra, mas fechou o set em 6/3.

Djokovic abriu a segunda parcial quebrando Varillas. Ele voltou a quebrar o serviço do peruano no quinto game e não deu espaço para uma reação, fechando em 6/2. O roteiro do terceiro set não foi diferente. O número 3 do mundo venceu cinco games seguidos (5/1) e sem dificuldades fechou a parcial e o jogo: 6/2.

