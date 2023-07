Política Ataque em Roma: Itália tem muitos vídeos de hostilidade contra Alexandre de Moraes em aeroporto

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A polícia italiana determinou ao aeroporto a preservação total de todas as gravações do ocorrido. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A direção geral da Polícia Federal (PF) confirmou, por meio do adido policial federal na capital italiana, que existem muitas imagens gravadas da situação envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e a família dele, no Aeroporto Internacional de Roma.

A polícia italiana já separou o material gravado e determinou ao aeroporto a preservação total de todas as gravações do ocorrido. O conteúdo está sob sigilo.

A íntegra das filmagens está em poder da polícia italiana para ser entregue à Polícia Federal brasileira. Agora, é necessário cumprir algumas burocracias para juntar o material ao inquérito policial que corre na Diretoria de Inteligência (DIP) da PF em Brasília (DF).

Conforme informações divulgadas pela TV Globo, o diretor geral da PF, delegado Andrei Passos, que está na Bélgica acompanhando o presidente Lula, determinou ao adido policial em Roma e à DIP que usem de todos os mecanismos de cooperação internacional entre os dois países para que o material venha ao Brasil o quanto antes.

Passo a passo

A PF já fez a solicitação formal à polícia italiana, por meio da Secretaria Nacional de Justiça brasileira, das imagens do circuito interno do aeroporto de Roma. Esta, por sua vez, encaminha o pedido para o correspondente à autoridade central italiana, ou seja, o equivalente italiano à Secretaria Nacional de Justiça.

Assim que sair a autorização, o que ainda não ocorreu, a Interpol da Itália remete as gravações para a Interpol brasileira, que as repassa imediatamente ao delegado em Brasília que preside o inquérito.

Todo o processo é eletrônico, com envio dos arquivos de mídia por nuvem entre as instituições. Mesmo assim, o adido da PF em Roma tem ido pessoalmente às instituições para acelerar o processo de liberação das imagens.

Quando o material já estiver com o delegado do caso, ele vai passar por perícia e será degravado para ajudar a investigação.

Caso

O ministro Alexandre de Moraes estava na Itália para fazer uma palestra na Universidade de Siena. Na noite da última sexta-feira (14), ele foi vítima de ataques no aeroporto de Roma.

O filho de Moraes, que o acompanhava na viagem, chegou a ser agredido por um dos envolvidos. A ação começou quando Andreia Mantovani teria chamado Moraes de “bandido, comunista e comprado”.

Logo depois, o marido dela, Roberto Mantovani Filho, gritou e agrediu fisicamente o filho do ministro. Mantovani Filho chegou a acertar o rosto do rapaz.

Com o impacto, os óculos do filho do ministro caíram no chão. Após a agressão, Roberto, Andreia e Alex Zanatta teriam prosseguido com os xingamentos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/ataque-em-roma-italia-tem-muitos-videos-de-hostilidade-contra-alexandre-de-moraes-em-aeroporto/

Ataque em Roma: Itália tem muitos vídeos de hostilidade contra Alexandre de Moraes em aeroporto

2023-07-17