Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2020

Homens armados invadiram a Universidade de Cabul, e confrontos duraram horas Foto: Reprodução Homens armados invadiram a Universidade de Cabul, e confrontos duraram horas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Homens armados invadiram a Universidade de Cabul nesta segunda-feira (02), e um confronto que durou cinco horas deixou 19 mortos e 22 feridos no Afeganistão. Três agressores foram mortos, segundo o ministro do Interior do país.

Um estudante universitário disse a jornalistas que o grupo estava armado com pistolas e fuzis Kalashnikov na universidade, que é a mais antiga do país e tem cerca de 17 mil alunos. Nenhum grupo assumiu a autoria do ataque até o momento. O Talibã negou qualquer participação.

O ataque ocorre em meio a negociações de paz entre o governo do país e o Talibã. A tentativa de acordo é apoiada pelos Estados Unidos, que querem retirar suas tropas do Afeganistão. Os EUA assinaram acordo com o Talibã em fevereiro e se comprometeram a retirar tropas americanas e da Otan do Afeganistão até abril de 2021.

