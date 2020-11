Porto Alegre Corpo é encontrado no interior do Parque Chico Mendes, na Zona Norte de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2020

O indivíduo, caído perto de uma churrasqueira, apresentava marcas de tiros Foto: Brigada Militar/Divulgação O indivíduo, caído perto de uma churrasqueira, apresentava marcas de tiros. (Foto: Brigada Militar/Divulgação) Foto: Brigada Militar/Divulgação

A BM (Brigada Militar) foi acionada na manhã desta segunda-feira (02) para atender uma ocorrência de homicídio em Porto Alegre. O corpo de um homem foi encontrado dentro do Parque Chico Mendes, no bairro Mário Quintana, na Zona Norte da Capital.

O indivíduo, caído perto de uma churrasqueira, apresentava marcas de tiros. A vítima, não identificada, estava de camiseta preta, bermuda rosa e chinelo de dedo.

Acionados, os policiais militares do 20º BPM compareceram no local e isolaram a área para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias. Não existem câmeras de monitoramento no local.

