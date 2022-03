Geral Ataque hacker: saiba como proteger suas redes sociais

Por Redação O Sul | 23 de março de 2022

Tudo que acontece na internet pode ser rastreado, ou seja, não há como sair impune na ocorrência de um crime. (Foto: Reprodução)

Com mais de 4,9 milhões de seguidores no Twitter, Wesley Safadão é um fenômeno. Ou seja, além de fazer sucesso nos palcos, o cantor também faz sucesso fora dele, em suas redes sociais. Inclusive, hoje em dia é praticamente impossível que um artista não utilize suas redes como uma maneira de divulgar seu trabalho, não é mesmo?

No entanto, na manhã desta quarta-feira (23), a conta de Safadão foi alvo de um ataque hacker. Durante o incidente, o hacker fez mais de 30 postagens que incluíam conteúdos racistas, homofóbicas, pornográficas e de sites golpistas.

De acordo com seu perfil em outra rede social – o Instagram –, o cantor divulgou que sua conta de fato foi alvo de um ataque hacker, mas que “a equipe responsável pelas redes sociais do artista já está tomando as devidas providências para resolver o ocorrido”, esclareceu via Stories a partir de um comunicado.

O incidente nos faz perceber que, mesmo sendo uma pessoa já conhecida, ninguém é poupado desse tipo de ataque. Por isso, separamos também algumas dicas para você que quer proteger suas redes e não ser alvo de algum tipo de ataque hacker ou golpe.

Proteção

Como proteger suas redes sociais de um ataque hacker? Boa parte das redes sociais hoje em dia já utiliza a verificação de duas etapas – conhecida também como verificação de dois fatores –, que utiliza algum meio já determinado pelo usuário de se certificar de que é você mesmo quem está realizando aquele tipo de operação. Essa é uma etapa muito importante para não cair em um ataque hacker. Então não esqueça de ativar no WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook e todas as outras plataformas que você utiliza para se entreter.

Esteja atento também a mensagens estranhas recebidas via SMS, e-mail ou WhatsApp solicitando alguma leitura de QR Code. Isso pode tanto ser só um golpe financeiro, quanto um combo de ataque hacker e prejuízo bancário. Com a popularização do PIX, esse tipo de ato se tornou muito popular, então fique de olho.

Por fim, mantenha seus dados protegidos. Nada de sair divulgando seu CPF pedindo Pix ou informando esse dado sigiloso para sites suspeitos. Eles podem ser complementares em caso de um ataque hacker e utilizado por uma pessoa má intencionada querendo confirmar seus dados.

E caso seja alvo de um ataque desse tipo, não se esqueça de denunciar em uma delegacia de crimes cibernéticos. Tudo que acontece na internet pode ser rastreado, ou seja, não há como sair impune na ocorrência de um crime.

