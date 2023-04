Geral Ataque russo deixa oito mortos no Leste da Ucrânia, entre eles uma criança

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Bombardeio foi em um bloco de apartamentos na cidade de Sloviansk, no Leste da Ucrânia. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Rússia bombardeou um bloco de apartamentos na cidade de Sloviansk, no Leste da Ucrânia, nesta sexta-feira (14), deixando oito pessoas mortas, incluindo uma criança que foi retirada dos escombros, mas morreu em uma ambulância a caminho do hospital, segundo a polícia. Sloviansk fica na região de Donetsk, que está sob controle ucraniano, mas perto do território controlado pela Rússia.

Jornalistas da agência de notícias AFP viram equipes de resgate cavando em busca de sobreviventes no último andar de um prédio residencial e fumaça negra saindo de casas em chamas do outro lado da rua.

“Vinte e uma pessoas pessoas ficaram feridas e oito morreram”, disse o governador Pavlo Kirilenko à televisão ucraniana.

“Uma criança morreu em uma ambulância depois de ser retirada dos escombros”, informou a polícia ucraniana.

A primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, disse que a criança era um menino de dois anos e enviou suas condolências à família durante este “luto indescritível”. O presidente Volodymyr Zelensky criticou anteriormente a Rússia por “bombardear brutalmente” edifícios residenciais e “matar pessoas em plena luz do dia”.

A rua ficou coberta por uma camada de poeira e detritos de concreto, incluindo páginas rasgadas de livros escolares e desenhos de crianças.

Moradores chocados

Pessoas que moram na região onde ficava a construção relataram o pânico após perceberem que um ataque era realizado no local.

“Eu moro do outro lado da rua e estava dormindo um pouco quando ouvi um grande estrondo e saí correndo do meu apartamento”, disse à AFP Larisa, de 59 anos. “Eu estava realmente assustada e em estado de choque”, contou, acrescentando que o impacto do bombardeio quebrou suas janelas e enviou cacos de vidro por toda a casa.

Em outro local de impacto em um bairro residencial, uma idosa recolhia fragmentos de metal do chão do lado de fora de uma loja. Uma moradora próxima, que não se identificou, disse aos jornalistas da AFP que os ataques explodiram suas janelas e desalojaram a porta da frente de seu batente.

“Normalmente, quando isso acontece, imediatamente nos abrigamos no banheiro”, disse ela. “Ninguém do nosso lado do prédio ficou ferido, mas talvez alguém aqui tenha ficado”, acrescentou ela, apontando para uma poça de sangue próxima a outra entrada de seu prédio. Sloviansk fica a 45 quilômetros a noroeste de Bakhmut, atual epicentro dos combates. As informações são da agência de notícias AFP.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/ataque-russo-deixa-seis-mortos-no-leste-da-ucrania-entre-eles-uma-crianca/

Ataque russo deixa oito mortos no Leste da Ucrânia, entre eles uma criança

2023-04-14