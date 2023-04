Geral Brasileiro de 21 anos morre ao cair de 26° andar de prédio em Portugal

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











O jovem era natural de Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um brasileiro de 21 anos morreu ao cair do 26º andar de um prédio em Portimão, no sul de Portugal, na última quarta-feira (12). A queda de Mauricio Wesllei Menon ocorreu de forma acidental, segundo uma porta-voz da família. O jovem era natural de Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina.

Gleisiane Massi, que representa a família da vítima, informou ao portal de notícias G1 que o jovem morava no apartamento com um amigo e um primo. Ela não detalhou a dinâmica da queda.

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Portimão, informou que investiga a causa da morte. Até o momento, segundo a apuração, tudo indica “ter sido acidental”.

Cerca de 16 agentes foram mobilizados para o local, segundo a imprensa local. Entre as forças acionadas, estavam os Bombeiros Voluntários de Portimão, o Instituto Nacional de Emergência Médica (Inem), a Polícia de Segurança Pública (PSP) e o Serviço Municipal de Proteção Civil de Portimão, com o auxílio de seis veículos.

Conforme Massi, o jovem havia se mudado para Portugal há um ano em busca de trabalho, e estava atuando como pintor no país. O corpo deve ser liberado na segunda-feira (17), conforme a porta-voz.

A família criou uma vaquinha colaborativa para garantir o translado do corpo ao Brasil. As despesas giram em torno de R$ 30 mil.

O Ministério das Relações Exteriores informou que “permanece à disposição para prestar assistência consular aos familiares do nacional.”

Nas redes sociais, amigos e parentes lamentaram a morte do jovem. “Não pode ser verdade, mano, agora que tu tava conquistando seu sonhos, mano”, escreveu uma pessoa. “Que tristeza! Tão jovem e com tantas coisas pra conquistar ainda. Deus ilumine a família”, escreveu outra pessoa.

Buenos Aires

Em outro caso, no final do mês passado, uma brasileira de 26 anos morreu depois de cair do 6º andar de um prédio em Buenos Aires, na Argentina. De acordo com a imprensa local, a vítima é Emilly Rodrigues Santos e o apartamento de onde ela teria caído pertence ao empresário Francisco Sáenz Valiente, de 52, que foi preso e indiciado por homicídio.

Em seu depoimento, Valiente, de 52 anos, alegou que a jovem estava alterada após ingerir bebida alcoólica e tentou pular pela janela que dava para a rua. Ao não conseguir destrancar a janela, procurou outra e se jogou no pátio interno do prédio. Já Juliana Mourão, de 37 anos, amiga que estava com Emmily, disse que a jovem e Valiente tiveram uma briga. De acordo com ela, que também é amiga de Valiente, a jovem brasileira chegou a agredir o empresário antes de cair.

Amigas de Emmily Rodrigues pedem justiça e dizem que a jovem foi agredida porque gritou pedindo socorro. Elas dizem que Emmily não usava drogas e nunca teve sinais de depressão, cuidava muito da saúde e era feliz com um namorado argentino com quem se relacionava há cerca de dois anos. Elas não acreditam na versão de que a brasileira, que era doce e amigável, teve um “surto” e se jogou da janela do apartamento.

Para as amigas, o mais provável é que tenha ocorrido uma tentativa de abuso e Emmily reagiu. Baiana de Salvador, a jovem foi trabalhar em uma agência de turismo para brasileiros em La Boca, quando chegou a Buenos Aires. Era independente e costumava sair com as amigas para jantar nos fins de semana. Ela teria ido ao restaurante Gardiner e depois encontrado, por acaso, com Juliana e Francisco no Isabel, outro estabelecimento, especializado em comida peruana, em Palermo. Lá, teria sido convidada para esticar a noite na casa do empresário, que é conhecido por promover festas. As informações são do portal de notícias G1 e do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/brasileiro-de-21-anos-morre-ao-cair-de-26-andar-de-predio-em-portugal/

Brasileiro de 21 anos morre ao cair de 26° andar de prédio em Portugal

2023-04-14