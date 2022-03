Mundo Ataque russo em base militar na fronteira com a Polônia deixa dezenas de mortos e feridos

Por Redação O Sul | 13 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Escola é destruída na Ucrânia após ataque russo. Foto: Reprodução Escola é destruída na Ucrânia após ataque russo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ataque aéreo da Rússia contra uma base militar em Yavoriv, ​​na região de Lviv, perto da fronteira da Ucrânia com a Polônia, deixou 35 mortos e 134 feridos na manhã deste domingo (13), segundo balanço divulgado pelo governo local.

A região fica a menos de 25 km da fronteira entre Ucrânia e Polônia.

Ainda segundo a administração de Lviv, tropas russas dispararam oito mísseis e 19 ambulâncias foram deslocadas para a área.

Segundo o governador militar da região de Lviv, Maxim Kozitsky no Telegram, a Rússia “lançou um ataque aéreo ao Centro Internacional de Manutenção da Paz e Segurança”, a cerca de 40 quilômetros a noroeste de Lviv. O governador militar indicou que oito mísseis foram lançados.

Muitos ucranianos fugiram para a relativa segurança de Lviv desde que a invasão russa de seu país começou em fevereiro. A uma curta distância da Polônia, a cidade também é um centro de trânsito para quem sai da Ucrânia.

Por outro lado, o prefeito de Ivano-Frankvisk, no oeste da Ucrânia, indicou que o aeroporto da cidade foi alvo de um ataque.

“De acordo com informações preliminares, as explosões desta manhã (domingo) foram de um ataque ao aeroporto”, disse o prefeito Ruslan Martsinkiv no Facebook.

Os ataques perto da fronteira com a Polônia contribuem para as escalada do conflito, já que o país faz partes da Otan. Os membros da aliança militar irão responder caso o território seja atacado pelo exército russo.

13.000 ucranianos foram evacuados neste sábado

Cerca de 13 mil pessoas foram evacuadas de várias cidades ucranianas neste sábado (12), disse a vice-primeira-ministra Iryna Vereshchuk. O número é quase o dobro do registrado no dia anterior.

Vereshchuk disse afirmou, em uma mensagem online, que ninguém conseguiu deixar a cidade sitiada de Mariupol e culpou a obstrução pelas forças russas. Moscou já havia acusado as forças ucranianas de prender intencionalmente pessoas lá.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo