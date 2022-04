Mundo Ataque russo mata ao menos cinco pessoas em Kharkiv, na Ucrânia

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2022

Ataque ocorreu no centro da segunda cidade mais populosa da Ucrânia. (Foto: Reprodução)

Um bombardeio russo no centro de Kharkiv, segunda cidade mais populosa da Ucrânia, deixou pelo menos cinco pessoas mortas e mais de 10 feridas neste domingo (17), de acordo com as autoridades locais. Segundo o Departamento de Saúde do município, o ataque ocorreu durante a tarde, quando os moradores perceberam fortes explosões em áreas residenciais.

O governador da região de Kharkiv, Oleg Synehubov, disse que a cidade homônima foi bombardeada 23 vezes desde o último sábado (16).

Desde que desistiu de tomar a capital Kiev, no fim de março, Moscou reforçou sua ofensiva no leste da Ucrânia, incluindo Kharkiv, que tinha 1,4 milhão de habitantes antes do início da guerra e fica a pouco mais de 20 quilômetros da fronteira russa.

Além disso, a região de Kharkiv faz divisa com Donetsk e Lugansk, territórios majoritariamente controlados por rebeldes pró-Rússia e cuja soberania é defendida pelo Kremlin.

Pressão

A Rússia voltou a acelerar os ataques a Kiev e outras cidades da Ucrânia desde sábado, depois de mais de 50 dias desde a invasão que iniciou a guerra.

O gabinete presidencial ucraniano relatou ataques com mísseis e bombardeios em 8 regiões do país, informou a agência de notícias Associated Press.

Na região de Kiev, autoridades relataram ter encontrado os corpos de mais de 900 civis, a maioria mortos a tiros, desde que as tropas russas recuaram há duas semanas. Uma fumaça subiu da capital novamente no início de sábado – quando o prefeito, Vitali Klitschko, relatou um ataque que matou uma pessoa e feriu várias.

O prefeito aconselhou os moradores que fugiram da cidade no início da guerra a não retornarem. “Não estamos descartando mais ataques na capital”, alertou. Em Lviv, no oeste do país, o governador da região – há muito considerada uma zona segura – relatou ataques aéreos por aeronaves russas que decolaram da vizinha Belarus.

No sábado (16), uma explosão que se acredita ter sido causada por um míssil ocorreu perto de um mercado ao ar livre na cidade de Kharkiv, segundo jornalistas da Associated Press no local. Uma pessoa morreu e pelo menos 18 ficaram feridas, de acordo com equipes de resgate.

“Todas as janelas, todos os móveis, todos destruídos. E a porta também”, relatou Valentina Ulianova, moradora de Kharkiv. Na sexta (14), um ataque matou civis e feriu mais de 50 pessoas na cidade, segundo o gabinete presidencial ucraniano.

Mariupol sitiada

Já no sudeste do país, a cidade portuária de Mariupol, sitiada, resiste às investidas da Rússia, mas a situação é crítica, disse o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. As tropas russas mantêm um bloqueio no local desde os primeiros dias da invasão.

Neste sábado (16), o porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, afirmou que as forças ucranianas foram expulsas da maior parte da cidade, e permanecem apenas na siderúrgica Azovstal.

A captura de Mariupol permitiria que as forças russas no sul da Ucrânia – que subiram pela península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014 – se reunissem totalmente às tropas na região de Donbas, o coração industrial do leste ucraniano.

A batalha pelo controle da cidade tem tido um custo terrível para os civis, encurralados e famintos. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou por mais armas do Ocidente e um embargo global ao petróleo russo, e acusou as tropas russas de aterrorizar civis em cidades ocupadas.

Zelensky também estimou que, desde o início da guerra, 2,5 mil a 3 mil soldados ucranianos morreram, e cerca de 10 mil ficaram feridos. O gabinete do procurador-geral da Ucrânia afirmou, neste sábado, que pelo menos 200 crianças foram mortas e mais de 360 ​​ficaram feridas.

As forças russas também capturaram cerca de 700 soldados ucranianos e mais de mil civis, afirmou a vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk.

Já a Ucrânia mantém aproximadamente o mesmo número de soldados russos como prisioneiros – e pretende organizar uma troca, mas está exigindo a libertação de civis incondicionalmente, disse Vereshchuk.

