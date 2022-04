Mundo Xangai mira ponto de virada no combate à covid até o dia 20

17 de abril de 2022

Quase toda a população de Xangai está confinada desde o início de abril e muitos se queixam da falta de alimentos e do zelo. (Foto: Reprodução)

A cidade de Xangai estabeleceu uma meta para impedir a propagação da Covid-19 fora das áreas em quarentena até quarta-feira (20), disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto, o que permitirá à cidade aliviar seu lockdown e começar a retornar à vida normal à medida em que cresce a frustração da população com o cerco.

A meta exigirá que as autoridades acelerem os testes de Covid-19 e a transferência de casos positivos para os centros de quarentena, de acordo com discurso de um membro local do Partido Comunista no sábado (16), cuja cópia foi vista pela Reuters.

Xangai se tornou o epicentro do maior surto da China desde que o vírus foi identificado pela primeira vez em Wuhan no final de 2019 e registrou mais de 320 mil infecções por Covid-19 desde o início de março deste ano, quando uma nova onda teve início.

Os moradores de Xangai, frustrados com o cerco, usaram as mídias sociais para desabafar contra as autoridades locais por dificuldades na obtenção de alimentos, perda de renda, separação entre familiares e más condições nos centros de quarentena. As tensões geraram alguns protestos e confrontos com a polícia.

A nova meta de Xangai de “Covid-zero em transmissões comunitárias” até 20 de abril foi comunicada nos últimos dias aos quadros do Partido Comunista da cidade e a organizações como escolas, segundo as fontes, que se recusaram a ser identificadas porque a informação não é pública.

Tolerância zero

Com a chegada da variante ômicron, quando o país viu saltar os números de novos casos da doença, a imposição de quarentenas obrigatórias, muitas vezes em locais de trabalho, bares ou com o isolamento total de edifícios, condomínios e mesmo bairros imposto pelo governo chinês, vem levando a população a tomar medidas inéditas em um país tão controlado – tanto subvertendo a censura da internet chinesa para debater e denunciar o quadro, quanto simplesmente indo às janelas para gritar em protesto.

Os gritos de dentro das residências, registrados em vídeos compartilhados na internet, são por liberdade e ajuda, mas também simplesmente por alimentos, muitas vezes em falta nos locais isolados.

Trata-se da política de Covid Zero imposta pelo atual presidente, Xi Jinping, para controlar a pandemia, através da qual qualquer surgimento de novos casos da doença se torna motivo para isolamento e quarentena. Tal política funcionou até a chegada da nova variante, mas com os novos casos alcançando os milhares diariamente, as medidas vêm se revelando ineficazes e mesmo perigosas – para a saúde da população, e para a economia do país.

A capital Xangai, com seus mais de 26 milhões de habitantes, foi posta em lockdown com moradores isolados em apartamentos ou condomínios, muitas vezes sem qualquer planejamento por alimentos ou necessidades básicas.

Em 26 de março, Xangai registrou 2,6 mil novos casos da Covid-19, um número alto para os padrões de controle chineses, mas considerado baixo em níveis internacionais – em comparação, o Brasil, no mesmo dia, apresentou mais de 10 mil novos casos. A política de Covid Zero de modo geral funciona impondo restrições e bloqueios radicais por curtos períodos e não sobre toda população ao mesmo tempo.

Com isso, dezenas de cidades do país se veem parcialmente em isolamento: estima-se que mais de 40 milhões de pessoas enfrentem no momento algum tipo de lockdown na China, mas especula-se que os números sejam consideravelmente maiores.

Quem testa positivo é colocado em quarentena, muitas vezes isolado em hospitais e locais especialmente preparados – residentes foram obrigados a mudarem de casa para que edifícios fossem transformados em centros de quarentena, o que ajudou a agravar a revolta, segundo relatos.

Parte da crítica a ineficácia da política chinesa se dá pelo fato de que a maioria absoluta dos novos casos é assintomática ou leve, e por 88% da população do país se encontrar vacinada.

A China é hoje um dos últimos países comprometidos a erradicar a Covid, enquanto a maioria das nações vem buscando formas seguras e funcionais de conviver com a doença sem ameaçar a população.

Segundo informações oficiais, as medidas severas começaram a ser afrouxadas em Xangai e outros grandes centros econômicos e populacionais do país: a intensão agora é testar toda a população das cidades, para confirmar a estabilidade e a segurança do quadro e, assim, permitir que as medidas possam ser flexibilizadas sem ameaçar a situação de contenção da pandemia na China.

