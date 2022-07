Mundo Ataque russo no centro da Ucrânia mata 23, incluindo três crianças, dizem autoridades

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2022

Ataque foi realizado com mísseis de cruzeiro russos "Kalibr", lançados de submarinos estacionados no Mar Negro, diz gabinete do presidente da Ucrânia Foto: Reprodução Ataque foi realizado com mísseis de cruzeiro russos "Kalibr", lançados de submarinos estacionados no Mar Negro, diz gabinete do presidente da Ucrânia Foto: Reprodução

Três mísseis russos foram disparados contra edifícios em Vinnytsia, no centro da Ucrânia, segundo relatos de autoridades ucranianas nesta quinta-feira (14). Pelo menos 23 pessoas, incluindo três crianças, foram mortas nos ataques aéreos, de acordo com Kyrylo Tymoshenko, vice-chefe do gabinete do presidente da Ucrânia.

Vinnytsia não foi o local de nenhum ataque russo anterior desde a invasão ao território ucraniano. O ataque foi realizado com mísseis de cruzeiro russos “Kalibr”, lançados de submarinos estacionados no Mar Negro, acrescentou Tymoshenko.

Dezenas de pessoas ainda estão desaparecidas, de acordo com o SES (Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia). Outras 64 pessoas, incluindo quatro crianças, foram hospitalizadas – 34 das quais estão em estado grave e cinco em estado crítico, disse a SES, acrescentando que a busca continua por 42 pessoas desaparecidas.

Segundo o chefe da Polícia Nacional da Ucrânia, Ihor Klymenko apenas seis dos corpos foram identificados até agora, e testes de DNA podem ser necessários para identificar outros. Mais de 50 prédios e mais de 40 carros foram danificados pelos ataques, acrescentou Klymenko.

“O inimigo continua a manter prontos 32 mísseis de cruzeiro do tipo ‘Kalibr’ em três navios e dois submarinos, e dois grandes navios de desembarque também estão presentes no Mar Negro”, disse o Comando Operacional Sul das Forças Armadas Ucranianas nesta segunda.

“Várias dezenas” de pessoas ficaram feridas e as operações de busca estão em andamento, acrescentou o Gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia. O Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia disse que “90 socorristas, assim como treinadores de cães e psicólogos, estão trabalhando no local da terrível tragédia” em uma publicação no Facebook.

