Ataque russo no centro da Ucrânia mata 23 pessoas, incluindo três crianças

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2022

Prédio destruído após ataque militar em Vinnytsia, na Ucrânia. (Foto: Reprodução)

Três mísseis russos foram disparados contra edifícios em Vinnytsia, no centro da Ucrânia, segundo relatos de autoridades ucranianas na quinta-feira (14). Pelo menos 23 pessoas, incluindo três crianças, foram mortas nos ataques aéreos, de acordo com Kyrylo Tymoshenko, vice-chefe do gabinete do presidente da Ucrânia.

Vinnytsia não foi o local de nenhum ataque russo anterior desde a invasão ao território ucraniano. O ataque foi realizado com mísseis de cruzeiro russos “Kalibr”, lançados de submarinos estacionados no Mar Negro, acrescentou Tymoshenko.

Crimes de guerra

Autoridades ocidentais acusaram seus colegas russos de crimes de guerra nesta sexta-feira, depois que mísseis russos atingiram a cidade ucraniana.

O ataque foi o mais recente de uma série de ataques russos nas últimas semanas usando mísseis de longo alcance em prédios lotados em cidades distantes do front, cada um matando dezenas de pessoas.

A Rússia, que nega atacar civis, disse que o prédio atingido na quinta-feira era usado para treinar tropas. A Ucrânia afirmou que era um prédio de escritórios que abriga um centro cultural usado por veteranos aposentados.

O presidente Volodymyr Zelenskiy chamou a Rússia de Estado terrorista, pediu mais sanções contra o Kremlin e disse que o número de mortos em Vinnytsia pode aumentar.

“Infelizmente, este não é o número final. A remoção de detritos continua. Dezenas de pessoas estão desaparecidas. Há feridos graves entre os hospitalizados”, declarou ele em um discurso em vídeo.

Zelenskiy disse em uma conferência internacional destinada a processar crimes de guerra na Ucrânia que o ataque foi realizado em “uma cidade comum e pacífica”.

“Nenhum outro Estado no mundo representa uma ameaça terrorista tão grande quanto a Rússia”, acrescentou Zelenskiy.

O serviço de emergência estatal da Ucrânia disse que três crianças, incluindo uma menina de 4 anos, foram mortas no ataque de quinta-feira. Outras 71 pessoas foram hospitalizadas e 29 pessoas estavam desaparecidas.

O órgão publicou uma foto em seu canal Telegram de um gatinho e um cachorro de brinquedo e flores na grama. “A garotinha Lisa, morta pelos russos hoje, tornou-se um raio de sol”, disse. Imagens da menina, que tinha síndrome de Down, empurrando um carrinho como o encontrado nos escombros, se tornaram virais online.

O ataque a Vinnytsia ofuscou o início de uma reunião dos ministros das Finanças do G20 nesta sexta-feira, na Indonésia, onde representantes dos Estados Unidos e do Canadá acusaram autoridades russas presentes de culpa por atrocidades.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro no que chamou de “operação especial” para desmilitarizar e “desnazificar” seu vizinho. A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, condenou a “guerra brutal e injusta” da Rússia e disse que as autoridades financeiras russas compartilham a responsabilidade.

“Ao iniciar esta guerra, a Rússia é a única responsável por repercussões negativas na economia global, particularmente nos preços mais altos das commodities”, disse ela. As informações são CNN e da agência de notícias Reuters.

