Mundo Ataque a tiros deixa 8 pessoas mortas em shopping nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 7 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











O ataque aconteceu em um shopping movimentado de Allen, a 40 km de Dallas durante a tarde deste sábado Foto: Reprodução de vídeo O ataque aconteceu em um shopping movimentado de Allen, a 40 km de Dallas durante a tarde deste sábado. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Oito pessoas morreram em um ataque a tiros em um shopping do Texas (Estados Unidos), neste sábado (6), de acordo com a polícia. As autoridades confirmaram ainda que há sete vítimas feridas, que foram encaminhadas para hospitais da região. O atirador foi abatido.

O ataque aconteceu em um shopping movimentado de Allen, a 40 km de Dallas durante a tarde. A polícia afirmou que acredita que o atirador tenha agido sozinho. Ele foi morto por um policial do lado de fora do estabelecimento. “Ele ouviu tiros e neutralizou o suspeito”, descreveu Brian Harvey, do departamento de polícia. “Também chamou ambulâncias.”

Vítimas feridas

A administração de 16 hospitais da região informou que recebeu oito vítimas feridas, com idades entre 5 e 61 anos. Já os bombeiros afirmaram terem socorrido nove feridos, sendo que dois morreram. O governador do Texas, Greg Abbott, chamando o tiroteio de “tragédia indescritível”.

Um levantamento feito pelo grupo Gun Violence Archive aponta que os Estados Unidos registraram 198 tiroteios em massa desde o início do ano. Esse é o maior número para o período desde 2016. O estudo leva em consideração casos com quatro ou mais pessoas feridas ou mortas, excluindo o atirador.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/ataque-tiros-8-pessoas-mortas-shopping-eua/

Ataque a tiros deixa 8 pessoas mortas em shopping nos Estados Unidos

2023-05-07