18 de novembro de 2024

O suspeito, de 51 anos, foi encontrado ensanguentado e com duas facas de cozinha. Foto: NYPD News O suspeito, de 51 anos, foi encontrado ensanguentado e com duas facas de cozinha. (Foto: NYPD News) Foto: NYPD News

Duas pessoas morreram e outra ficou gravemente ferida após uma série de ataques com faca em Nova York, nos Estados Unidos, na manhã desta segunda-feira (18). Um homem foi preso. O suspeito, de 51 anos, foi encontrado ensanguentado e com duas facas de cozinha. Segundo as autoridades, o homem esfaqueou as vítimas sem dizer o motivo. Os ataques foram registrados em um intervalo de menos de três horas.

A primeira vítima foi esfaqueada no leste da ilha de Manhattan, no início da manhã. Um homem de 26 anos, que trabalhava em uma construção perto do Rio Hudson, morreu após ser atacado. Cerca de duas horas depois e do outro lado da ilha de Manhattan, um homem de 68 anos foi atacado enquanto pescava no East River. Ele também não resistiu aos ferimentos.

Na sequência, o agressor caminhou pela orla do rio em direção ao norte da cidade. Perto da sede das Nações Unidas, o homem esfaqueou várias vezes uma mulher de 36 anos. Ela foi socorrida em estado grave.

“Nenhuma palavra dita. Nenhuma propriedade roubada. Apenas ataques violentos”, disse Joseph Kenny, chefe de detetives do Departamento de Polícia de Nova York.

O prefeito de Nova York, Eric Adams, informou que a polícia está investigando o que levou o homem a atacar três pessoas aleatoriamente nas ruas de Nova York. Segundo o prefeito, o suspeito havia sido condenado em uma investigação criminal há alguns meses, mas não deu outros detalhes. Adams chamou a violência de “um exemplo claro” de falhas no sistema de justiça criminal e em outros lugares.

