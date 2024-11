Mundo Imprensa argentina ressalta “frieza” entre Milei e Lula no G20: “cumprimento gélido”

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Encontro virou manchete dos principais portais de notícias do país vizinho. Foto: Foto: Ricardo Stuckert/PR Encontro virou manchete dos principais portais de notícias do país vizinho. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O primeiro cumprimento televisionado entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Javier Milei, da Argentina, durante a chegada à Cúpula do G20 nesta segunda-feira (18), ganhou destaque na imprensa do país vizinho e virou manchete dos principais portais de notícias.

O jornal Clarín destacou que Lula e a primeira-dama Janja Lula da Silva receberam o argentino “com um cumprimento frio e formal”, em contraposição ao comportamento do líder brasileiro em relação a outros chefes de Estado, com os quais “foi efusivo” e “deu as boas-vindas com sorrisos e um abraço”.

O veículo lembrou que a primeira-dama insultou Elon Musk, futuro integrante do governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que já se encontrou quatro vezes com Milei desde o início do mandato do argentino. Já o periódico La Nación definiu o encontro como “gélido”, afirmou que não houve maior troca de palavras e ressaltou que ambos não pretendem ter uma reunião bilateral durante a Cúpula do G20.

“Espera-se que o relacionamento entre ambos não avance muito para além das duas jornadas de deliberações”, expressa o veículo.

O portal Infobae, por sua vez, registrou que o encontro durou poucos segundos e “contrastou com a amabilidade e distensão que o Lula brindou a outros chefes de Estado”, como a mexicana Claudia Sheinbaum, o francês Emmanuel Macron e o espanhol Pedro Sánchez.

“No exercício do poder e na diplomacia, a linguagem corporal é um sinal óbvio de proximidade ou confronto”, diz o texto, ressaltando que, em apenas 15 segundos, Lula “exibiu sua distância pessoal e ideológica com Javier Milei”.

O portal registrou ainda que o presidente argentino manteve uma postura idêntica à de Lula e seguiu as regras protocolares ao pé da letra. “No fim, aconteceu o que era esperado: frieza e tensão entre os dois presidentes que não têm nada que os una”.

Milei e Lula nunca mantiveram uma reunião bilateral desde o início do mandato do argentino, em dezembro. Na campanha, o então candidato libertário chamou Lula de “corrupto” e afirmou que não negociaria com ele por ser “comunista”.

Durante seu mandato, Milei chegou a mandar uma carta a Lula propondo uma bilateral, mas reforçou os insultos que tinha feito contra ele em campanha após o presidente brasileiro dizer que esperava desculpas.

Meme

O presidente argentino, Javier Milei, compartilhou uma postagem no Instagram em que compara o encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao encontro com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. A publicação mostra o líder argentino sorridente ao lado de Trump em um encontro na última quinta-feira (14), enquanto aparece com expressão séria ao lado de Lula nesta segunda-feira (18), antes da primeira sessão da Cúpula do G20, no Rio de Janeiro. A legenda da foto diz: “Com a direita // com a esquerda”.

Na rede social X, a conta de Milei também compartilhou um post relembrando o encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) durante a cerimônia de posse do presidente argentino. A postagem descrevia o encontro como “perfeito”.

O líder argentino ainda compartilhou uma mensagem que diz: “Milei demonstra quem manda na região. Enquanto Lula promove sua agenda globalista do G20, nosso presidente @JMilei marca terreno: não ao imposto aos ‘super-ricos’, não ao consenso climático imposto, não à Agenda 2030. Argentina, farol que ilumina o mundo”.

Outra publicação compartilhada pela conta de Milei no X mostrava a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, ao lado de Lula e de Milei, em diferentes ocasiões. A legenda dizia: “Meloni entende muito bem que é o verdadeiro aliado”.

Por fim, o presidente argentino também repostou uma foto dele na Cúpula do G20. A descrição da imagem dizia que Milei está atento para domar os “esquerdistas com suas agendas sinistras”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/imprensa-argentina-ressalta-frieza-entre-milei-e-lula-no-g20-cumprimento-gelido/

Imprensa argentina ressalta “frieza” entre Milei e Lula no G20: “cumprimento gélido”

2024-11-18