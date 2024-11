Política “Nada grave”, diz ex-presidente Michel Temer sobre ofensa de Janja ao bilionário Elon Musk

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2024

De acordo com Temer, a ofensa não deve atrapalhar a relação do Brasil com os Estados Unidos. Foto: Wilson Dias/Agência Brasil De acordo com Temer, a ofensa não deve atrapalhar a relação do Brasil com os Estados Unidos. (Foto: Wilson Dias/Agência Brasil) Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

O ex-presidente Michel Temer afirmou, nesta segunda-feira (18), que não é “nada grave” o xingamento proferido pela primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, contra o empresário Elon Musk, mas que a fala “não foi útil”.

“Eu acho que não foi útil, mas também vamos compreender. […] Acho que é um momento de certa congregação social que a senhora primeira-dama estava fazendo. Acho que também isso liberou um pouco a sua linguagem, nada grave”, disse.

Janja discursava em uma palestra sobre combate à desinformação no CRIA G20, no Rio de Janeiro, no último sábado (16), quando um navio buzinou ao fundo e atrapalhou a fala dela.

“Alô, acho que é o Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive, fuck you, Elon Musk“, disse a primeira-dama.

De acordo com Temer, a ofensa não deve atrapalhar a relação do Brasil com os Estados Unidos, onde Musk foi nomeado pelo presidente eleito, Donald Trump, para chefiar o Departamento de Eficiência Governamental.

“Tenho certeza que isso não abalará as relações do Brasil com os Estados Unidos”, afirmou.

O empresário respondeu ao xingamento nas redes sociais no próprio sábado (16). “Eles vão perder a próxima eleição”, escreveu no X (antigo Twitter). Após o xingamento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marido de Janja, disse que “não temos que xingar ninguém”.

A oposição criticou a fala. O deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS) protocolou um pedido de convocação do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para prestar esclarecimentos a uma comissão da Câmara após essa ofensa.

O xingamento de Janja repercutiu na imprensa internacional. Em reportagem intitulada “Primeira-dama do Brasil usa xingamento contra Elon Musk em evento do G20”, a emissora pública britânica BBC destaca o que classifica como “relação complicada” entre Musk e o governo brasileiro.

Assim como a BBC, o jornal alemão Bild ressaltou a difícil relação entre Musk e o governo brasileiro. Além disso, o tabloide avaliou que o clima que antecedeu a Cúpula de Líderes do G20 era “muito tenso”. A rede de televisão americana Bloomberg também dedicou matéria ao xingamento de Janja a Musk. Segundo o veículo, a “influenciadora primeira-dama renovou a briga com o bilionário dono do X (antigo Twitter)”.

O jornal argentino La Nación compartilhou o momento da fala de Janja e, bem como os veículos acima, relembrou a relação entre Musk e o governo brasileiro.

