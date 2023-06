Cláudio Humberto Até a esquerda francesa já não leva Lula a sério

Por Cláudio Humberto | 24 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Flagrado novamente contando lorotas sobre o Brasil em Paris, o presidente Lula (PT) foi recebido com críticas até do jornal Libération, porta-voz da esquerda francesa, fundado pelo filósofo Jean-Paul Sartre. “Decepção”, mancheteou o jornal habituado a bajular o petista. Em vídeo, Lula já se jactou das mentiras que contou na França, exagerando nos dados sociais sobre o Brasil. Voltou ontem às mentiras sobre fome e desempenho da economia brasileira, inclusive sob os governos do PT.

Pernas curtas

Em conversa com blogueiros petistas, gravada em vídeo, Lula se jactou de mentir sempre que visitava Paris. A ficha começou a cair na França.

Usando a fome

Lula disse, na caradura, que 33 milhões de brasileiros passam fome nas ruas. É dado falso de uma ONG ativista divulgado na campanha eleitoral.

Economia fantasiosa

Lula disse ter deixado o Brasil como a 6ª maior economia. Mentira. O País chegou a 7ª maior no governo Dilma. Está agora na 10ª.

Conta outra

Já que contava lorotas, Lula acusou em Paris até o Banco Mundial de não assistir países pobres. A instituição atende 400 milhões de pessoas.

União Brasil não tem pressa para agenda de Lula

A decisão do presidente Lula de dar sobrevida a Daniela Carneiro no Ministério do Turismo tem ligação umbilical com a má vontade de grande fatia dos deputados para votar a regra fiscal. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), defende votação antes do recesso, em 13 de julho. Reservadamente, parlamentares pisam no freio e falam em “constrangimento” e até desprestígio com a geladeira imposta a Celso Sabino (PA), nome do partido para substituir Daniela no ministério.

Dorme de terno

Entre deputados, Sabino já é chamado de ministro. Até conversou com Lula sobre a situação. A posse era dada como certa ainda neste mês.

Munição

O Planalto depende do União em uma longa lista de votação de interesse para antes do recesso, como reforma tributária e o Carf.

Votos preciosos

O União Brasil compõe o maior bloco parlamentar da Câmara, com 174 parlamentares. Só o partido tem 59 deputados federais.

Lula sabia

Em depoimento à CPI do 8 de Janeiro na Câmara do DF, Gonçalves Dias, o general de Lula, desmontou lorota de Paulo Pimenta (Secom) de que Lula não sabia das imagens que flagraram sua omissão e dos seus comandados. “GDias” disse que o vídeo foi entregue a Lula em mãos.

Bicos calados

Mohammed bin Salman al Saud, que presenteou o casal Bolsonaro com joias, ofereceu jantar a Lula e Janja nesta sexta (23). Desta vez, os políticos de esquerda se fingiram de mortos.

Anavantu, anarriê…

A Câmara manteve a tradição do malandro recesso branco e não realizou nenhuma sessão deliberativa, esta última semana. A turma está dedicada aos festejos juninos, levado a sério sobretudo no Nordeste.

Segurem os bolsos

O Brasil ficará mais pobre na próxima semana: o presidente da Argentina, Alberto Fernández, será recebido por Lula já na segunda (26), em nova visita. Após quebrar seu país, vem atrás da grana brasileira.

Agenda

O Tribunal Superior Eleitoral retoma nesta terça (27) as sessões de esculacho de Jair Bolsonaro, para finalmente torná-lo inelegível. Cinco dos seus sete ministros foram nomeados por Lula.

Estupidez brasileira

Osmar Terra (MDB-RS), que além de deputado é médico, fala da estupidez que é culpar única pessoa pela pandemia: “no período Biden, já morreram 750 mil pessoas [nos EUA] e ninguém fala que é genocida”.

Prazo curto

Após reunião com governadores, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse que a reforma tributária deve ser analisada no plenário na primeira semana de julho, mas o recesso parlamentar começa dia 17.

Votação inesperada

Filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse haver votado, na CCJ e no plenário, contra Cristiano Zanin no STF. “Os 18 votos [contrários] foram até mais do que eu esperava”, admitiu.

Pensando bem…

…fake news é combatida, mas fake speech em Paris é aplaudido.

PODER SEM PUDOR

Livro, só para ouvir

Quando soube que o senador Eduardo Suplicy deu ao presidente Lula com um exemplar do livro A Democracia na América, de Alexis de Tocqueville, o senador Mão Santa (PMDB-PI) registrou a inutilidade da gentileza: “Suplicy, ele não gosta de ler. É melhor você mandar um CD de Ulysses Guimarães. Pelo menos, ouvir, acho, ele ouvirá…”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto

https://www.osul.com.br/ate-a-esquerda-francesa-ja-nao-leva-lula-a-serio/

Até a esquerda francesa já não leva Lula a sério

2023-06-24