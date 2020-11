Brasil Até o momento, 62% da energia já foi restabelecida no Amapá, diz Bolsonaro

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2020

Crise energética no Amapá: Caminhão pipa da Prefeitura de Macapá abastece população. Foto: Prefeitura de Macapá/Fotos Públicas Crise energética no Amapá: Caminhão pipa da Prefeitura de Macapá abastece população. (Foto: Prefeitura de Macapá/Fotos Públicas) Foto: Prefeitura de Macapá/Fotos Públicas

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste sábado (7) que 62% do fornecimento de energia elétrica já foi restabelecido no Amapá. Ele atualizou o porcentual em uma publicação no Facebook para citar o envio pela Marinha ao Estado de três navios e uma aeronave com alimentos, combustível e água.

Mais cedo, o Ministério de Minas e Energia informou que Macapá voltou a receber energia elétrica após ter sido reconectada ao Sistema Interligado Nacional (SIN) durante a madrugada. De acordo com a pasta, a religação do fornecimento de eletricidade está sendo feita de forma escalonada. O atendimento aos bairros ocorre em regime de racionamento.

Um incêndio na subestação Macapá ocorrido na noite de terça-feira (3), levou ao desligamento automático da linha de transmissão Laranjal/Macapá e das usinas hidrelétricas de Coaracy Nunes e Ferreira Gomes. O fogo tomou conta da subestação e interrompeu cerca de 250 MW de carga elétrica. Ao todo, 14 dos 16 municípios do Estado ficaram sem energia.

