Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2020

Em evento da Caixa, ministro da Economia fala pela primeira vez sobre criação de uma CBDC brasileira, já em fase de estudos no Banco Central. (Foto: Alan Santos/PR)

O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou que o Brasil fará a emissão de uma versão digital do real em breve. Guedes fez a afirmação durante a cerimônia alusiva à marca de 100 milhões de Poupanças Digitais da Caixa Econômica Federal.

“Com o Banco Central autônomo novamente, então isso é algo extraordinário, também na dimensão digital. O Pix, o open banking, as fintechs e a moeda digital. O Brasil terá a moeda digital. O Brasil está a frente de muitos países”, afirmou o ministro.

Esta é a primeira vez que o Ministro fala sobre o assunto, embora não tenha fornecido mais detalhes sobre o projeto de CBDC que vem sendo conduzido pelo BC. CBDC é a sigla para “Central Bank Digital Currencies”, ou Moeda Digital de Bancos Centrais.

O BC anunciou, em agosto, que havia montado um Grupo de Estudo para uma possível emissão de uma moeda digital equivalente ao real. Neste sentido, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vem declarando que o Brasil precisa de um “aperfeiçoamento” na moeda e que isto se dará no âmbito do Pix.

“No nosso caso, é muito importante o Pix, porque vemos daqui para a frente a união de uma forma de pagamento instantâneo, aberto e interoperável, com um sistema de dados aberto. Onde eles se encontram em algum momento lá na frente junto com uma moeda que tem que ser aperfeiçoada”, disse.

Embora o BC não tenha divulgado como funcionará efetivamente a “versão digital” do real, Campos Neto já declarou que ela deve entrar em circulação já em 2022. Esta é a primeira vez que Paulo Guedes fala sobre o assunto, mas ainda sem fornecer grandes detalhes sobre o projeto de CBDC que vem sendo conduzido pelo BC. Apesar disso, há diversas novidades sendo anunciadas pelo ministro no sentido da digitalização e modernização da economia brasileira.

Guedes já disse que planeja uma oferta pública de ações (IPO) do recém-criado banco digital da Caixa Econômica Federal, e que o Brasil “está prestes a entrar para a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)”. O Senado brasileiro aprovou a proposta para dar mais autonomia ao Banco Central, numa tentativa de desvinculá-lo do Governo Federal e blindá-lo de pressões político-partidárias.

Além disso, o debate sobre a CBDC acontece em um momento especial para a digitalização da economia brasileira. Na terça-feira (3), o sistema de pagamento digital instantâneo do Banco Central, o Pix, registrou suas primeiras transações — o lançamento oficial do novo sistema está marcado para o dia 16 de novembro. Pelas declarações do BC, o “real digital” deve ser usado principalmente em operações de câmbio.

“A possibilidade de você fazer um Pix fora do Brasil está na agenda evolutiva do projeto, mas não para o ano que vem”, destacou o diretor de Organização do Sistema Financeiro do BC, João Manoel de Mello. Nesta mesma linha, Aristides Andrade Cavalcante Neto, chefe-adjunto do departamento de tecnologia da informação do BC, também destacou que a CBDC do Brasil deve estar ligada a processos cambiais.

“Os bancos centrais têm estudado a importância sistêmica dos pagamentos digitais. Há jurisdições com oligopólios como na China, onde operam WeChat e Alipay, ou na Suécia, mercado dominado por um consórcio de bancos. No Brasil, a CDBC será um meio alternativo para o turista estrangeiro usar a moeda local sem precisar abrir uma conta para acessar o Pix”, explica Cavalcante.

