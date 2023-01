Grêmio Até o momento, Grêmio levou mais de 100 mil torcedores para a Arena

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Na temporada passada, Tricolor demorou oito jogos para ultrapassar os 100 mil Foto: Lucas Uebel/Grêmio Na temporada passada, Tricolor demorou oito jogos para ultrapassar os 100 mil (Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A temporada 2023 do Grêmio está começando com bons números, dentro e fora do campo. Dentro de campo, título da Recopa Gaúcha, líder do Campeonato Gaúcho e rendimento alto de Suárez. Fora, na arquibancada, o clube gaúcho já atingiu o número de 110 mil pessoas em dois jogos e a apresentação do centroavante.

Na temporada de 2022, o Tricolor demorou oito jogos para ultrapassar os 100 mil, quando estava na série B do Brasileirão. Em números, na vitória sobre o Brasil de Pelotas foram 29,8 mil pessoas; Na Recopa Gaúcha contou com 49,6 mil pessoas; e na apresentação de Suárez foram 31,1 mil torcedores. No total, 110,5 mil pessoas.

O Grêmio volta a jogar no Gauchão, neste domingo (29), contra o São José, no estádio Francisco Novelletto, às 20h30min.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/ate-o-momento-gremio-levou-mais-de-100-mil-torcedores-para-a-arena/

Até o momento, Grêmio levou mais de 100 mil torcedores para a Arena