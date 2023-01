Política Grupos do PSDB de São Paulo se manifestam contra plano de Eduardo Leite de adiar convenções do partido

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2023

Para alguns cientistas políticos, Leite quer ganhar tempo para evitar a manutenção de comandos do grupo de João Doria.

Um grupo de presidentes de organismos setoriais do PSDB de São Paulo se manifestou contra o plano do futuro presidente da sigla, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de adiar as convenções estaduais e municipais, previstas para ocorrer entre os dias 1º e 28 de fevereiro.

Para alguns cientistas políticos, o mandatário quer ganhar tempo para evitar a manutenção de comandos regionais alçados ao poder sob a liderança de João Doria e repactuar as diretrizes programáticas do partido, que deu uma guinada à direita durante o governo de Jair Bolsonaro.

A nota, subscrita pelos presidentes paulistas dos núcleos de mulheres, Edna Martins, de Juventude, Luiz Chrisostomo, de diversidade, Ivan Santos, de sindicatos, Gilberto Rodrigues Pereira, e do Tucanafro, que reúne militantes negros do partido, Ivan Lima, diz que a intervenção de Leite violaria a democracia interna.

“Somos o partido de Mario Covas e Franco Montoro, alguns dos mais aguerridos defensores da democracia brasileira, portanto não há espaço no PSDB para qualquer ação antidemocrática no processo em curso.” Também afirmam que a maioria do partido será contrária à medida.

