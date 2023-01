Política Idosa que invadiu Palácio do Planalto é presa pela Polícia Federal

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ela ficou "famosa" após imagens dela em meio à destruição de uma das sedes dos Três Poderes viralizar na internet. Foto: Reprodução/Twitter Ela ficou "famosa" após imagens dela em meio à destruição de uma das sedes dos Três Poderes viralizar na internet. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A idosa Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, de 67 anos, filmada durante os ataques que ocorreram nas sedes dos Três Poderes, em Brasília, no último dia 8, foi presa nesta sexta-feira (27), pela Polícia Federal (PF). A prisão ocorreu em Santa Catarina, durante a terceira fase da Operação Lesa Pátria.

Maria de Fátima ficou conhecida como “Fátima de Tubarão” após imagens dela em meio à destruição de uma das sedes dos Três Poderes viralizar na internet. No vídeo, a idosa aparece sorridente, vestindo a bandeira do Brasil, e é parabenizada por um dos manifestantes. “Quebrando tudo e cagando nessa bosta aqui”, disse ela. “É guerra. Vou pegar o Xandão, agora”, afirmou a idosa em seguida, se referindo ao ministro do Superior Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Após o vídeo viralizar foi descoberto que ela já foi condenada por tráfico de drogas com envolvimento de menor de idade na porta da sua residência no município de Tubarão, em Santa Catarina

A idosa foi detida em 14 de janeiro de 2014 por policiais militares que faziam rondas pelo bairro. Ela foi abordada pelos PMs depois de ter chamado e atendido alguns usuários de drogas, enquanto varria a frente de sua casa de madrugada. Na ocasião foram apreendidas 27 pedras de crack.

“Fátima de Tubarão” ficou presa na penitenciária feminina da cidade no decorrer do processo e teve a pena fixada em 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial aberto, após entrar com recurso e obter a redução de pena. Ela foi proibida de frequentar “casas noturnas, bares, danceterias, bailes e congêneres” e condenada a prestar serviços comunitários.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/idosa-palacio-presa/

Idosa que invadiu Palácio do Planalto é presa pela Polícia Federal