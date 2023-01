Política Presidente do PL lança Michelle Bolsonaro à Presidência da República como opção a Jair

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2023

O presidente do PL também disse que o partido irá acertar a entrada de Michelle Bolsonaro no PL Mulher. Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta sexta-feira (27) que Michelle Bolsonaro será uma opção ao partido caso o ex-presidente Jair Bolsonaro não seja candidato à Presidência da República em 2026, data das próximas eleições.

Valdemar lembrou da participação de Michelle Bolsonaro no lançamento da candidatura de do ex-presidente à reeleição, em 24 de julho do ano passado, no Rio de Janeiro, quando a então primeira-dama discursou.

“Se Bolsonaro não for candidato, nós temos a Michelle. No lançamento do Bolsonaro no Maracanã [ginásio Maracanãzinho], ela se revelou. Se ele for candidato, será um fortíssimo candidato. Se ele não for candidato, será mais forte ainda, porque esse movimento de direita veio para ficar”, disse Valdemar em uma entrevista para a CNN brasileira.

O presidente do PL também disse que o partido irá “acertar a entrada de Michelle Bolsonaro no PL Mulher, porque ela vai fazer palestras pelo Brasil para trazer mulheres para o partido”, acrescentou.

Apesar de considerar Michelle, o presidente do PL disse considerar Jair Bolsonaro um “forte candidato nas próximas eleições”.

