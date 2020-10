Magazine “Até pegar o jeito, levei muita bronca”, diz Juliana Paes sobre o início da carreira

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Com 20 anos de profissão, atriz lembra alguns micos dos tempos de "Laços de Família". (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Juliana Paes completa 20 anos na TV com a chance de rever dois papéis marcantes de sua carreira: Ritinha, de Laços de Família (Globo, 2000), e Bibi, de A Força do Querer (Globo, 2017). Aos 41 anos de idade, a atriz, que havia feito somente figurações em Malhação, era inexperiente quando foi aprovada para o elenco da novela de Manoel Carlos, atualmente reprisada no Vale a pena ver de novo. “Não sabia me posicionar, então era muito difícil e penoso para mim. Não tive uma formação profissional de cursos. Sou uma cria da casa e aprendi fazendo, tomando bronca. Cheguei à novela muito crua”, conta.

De acordo com Juliana, ela tinha receio de se sentir excluída por ser uma novata na profissão. “A receptividade do elenco e equipe, às vezes, me tirava um pouco o sono. Ficava apreensiva se seria deixada de lado por não ser da patota, mas pelo contrário. Eles me tratavam tão bem, queriam saber de onde eu vinha, como tinha sido o teste, como conheci o produtor… Tinham interesse pela minha história. Eu me senti muito acolhida”, afirma, lembrando do dia em que acabou cochilando antes de entrar e do receio de errar o momento de dizer “com licença” – sua única fala em uma cena repleta de veteranos com “textões”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine