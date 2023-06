Colunistas Até quando o eleitorado de Trump permanecerá fiel?

Por Dennis Munhoz | 15 de junho de 2023

Os problemas de Donald Trump com a Justiça têm aumentado significativamente. (Foto: Getty Images)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Ainda temos quase um ano e meio até a próxima eleição presidencial nos Estados Unidos, parece muito distante mas as disputas internas e externas já começaram. A divisão do eleitorado é inquestionável e a polarização se acentua ainda mais. O Partido Republicano enfrenta disputa interna acirrada podendo atingir o número de 20 concorrentes à indicação, sempre salientando a lógica de Trump mais 19. Muitos especialistas apontam que quanto mais divisão interna no Partido, melhor para o ex-presidente.

Até alguns meses atrás parecia tudo muito tranquilo para Donald Trump, mesmo porque tinha aprovação significativa dos republicanos e nenhum outro candidato de peso que pudesse incomodá-lo havia surgido oficialmente. Até mesmo a atuação do atual presidente Joe Biden e suas reiteradas quedas pareciam contribuir para Trump, todavia o cenário está mudando. As maiores mudanças ocorrem no Partido Republicano com nomes fortes assumindo oficialmente a disputa pela vaga, a saber: Ron DeSantis, atual Governador da Flórida e segundo colocado na pesquisa dos eleitores republicanos, Mike Pence, ex-vice-presidente de Trump, que pela primeira vez na nas prévias do Partido, disputará a indicação com o presidente que trabalhou, Chris Christie, ex-governador de Nova Jersey que tem forte apelo popular entre outros. Todos eles foram fortes aliados do ex-presidente na eleição de 2016 e agora deslumbram a possibilidade de obterem a indicação para concorrer à Casa Branca em novembro de 2.024.

Por que os antigos aliados estão mostrando as garras?

Os problemas de Donald Trump com a Justiça têm aumentado significativamente, sendo ele o único presidente ou ex-presidente indiciado em processo criminal ou cível. Além dos problemas com os documentos sigilosos/confidenciais encontrados em sua casa, investigação envolvendo a invasão do Capitólio em janeiro de 2.021 e assédio sexual na década de 90, suas constantes alfinetadas nos colegas do Partido Republicano é combustível que alimenta a rejeição interna por ele.

O ex-presidente se defende alegando sua total inocência em todos os casos e aproveita para disparar contra o Partido Democrata e os Procuradores que atuam nos processos. Logicamente que também há o aspecto político nas denúncias, principalmente tratando-se do início da corrida pela presidência. Estes processos podem se arrastar por meses ou até anos, provavelmente ultrapassando as eleições do próximo ano e, pela lei dos Estados Unidos ele pode concorrer e até assumir a Presidência nesta situação.

Recente pesquisa realizada após o indiciamento de Donald Trump pelo crime de posse de documentos oficiais do governo norte-americano mostrou que sua popularidade praticamente não oscilou, ou seja, o eleitorado continua fiel a ele. Qual o motivo?

O eleitor de Donald Trump acredita que tudo não passa de estratégia da esquerda para impedir ou enfraquecer a disputa e, a pergunta lógica e que não se tem resposta até agora é : Qual o motivo do presidente Joe Biden não estar na mesma situação? Documentos sigilosos/confidenciais do tempo que era vice-presidente de Obama também foram encontrados em seu escritório. A alegação de Biden é a mesma de Trump, não tinham conhecimento.

Significativa parte dos eleitores norte-americanos estão muito decepcionados com o presidente Biden, quer seja pela inflação, quer seja pela falta de segurança, quer seja pela falta de decisões em assuntos como a imigração, China, invasão russa à Ucrânia e também pelas condições físicas debilitadas que apresenta, As consecutivas quedas, trocas de nomes das pessoas, dificuldades em concluir raciocínio e falta de sintonia nos locais de cerimonias oficiais provocam receio nos eleitores e até piadas na mídia. O Partido Democrata oficialmente não declara, mas fica cada vez mais patente que preferiria outro candidato para a disputa. Seria fato inédito na política norte-americana, o atual presidente não concorrer à reeleição.

Muitos analistas acreditam que o maior desafio de Donald Trump será nas disputas internas do Partido Republicano. O Partido Democrata prevê difícil disputa com Donald Trump, lembrando que o presidente Biden tem 80 anos (presidente mais velho da história dos Estados Unidos) e ainda temos 18 meses para as eleições. Qual será a condição física do atual presidente no próximo ano?

Muita coisa ainda pode acontecer. Será que a eventual condenação de Trump mudaria o cenário? Os eleitores desistiriam dele? O Partido Republicano seria capaz de rejeitar o ex-presidente e abrir espaço para outras lideranças? Como reagiria a liderança do Partido Democrata à queda de popularidade de um presidente já abalado fisicamente e que não transmite confiança ao eleitorado?

O País está dividido entre conservadores e liberais, mas parece que a maioria silenciosa que acredita nos valores familiares e religiosos vem ganhando força e, candidatos republicanos que se enquadram não faltam.

Dennis Munhoz – advogado, jornalista e correspondente internacional da Rede Mundial e da Rádio Pampa.

