Por Redação O Sul | 13 de Maio de 2020

O Atelier Livre Xico Stockinger tem compartilhado conteúdos, cursos e ações nas redes sociais durante o período de quarentena. São propostas de diversas áreas das artes visuais pensadas especialmente para o período de isolamento social devido à pandemia de coronavírus. Entre os cursos oferecidos está A Arte Como Profissão na Era dos Curadores, Bienais e Feiras, ministrado pelo instrutor de artes plásticas José Francisco Alves, doutor e mestre em História da Arte. O conteúdo será postado todas as terças-feiras na página do Atelier Livre no Facebook.

No curso, serão abordados assuntos práticos da arte como profissão, a redação dos currículos artísticos, a montagem de portfolios, a legislação em arte, os direitos autorais, curadoria e assuntos de organização de exposições.

