Bruno Laux Atenção ao campo no combate à fome

Por Bruno Laux | 7 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A cadeira da presidência da Companhia Nacional de Abastecimento foi confirmada para o deputado estadual e ex-candidato a governador, Edegar Pretto (PT). Edegar se compromete em trabalhar para acelerar a produção de alimentos, melhorando as condições da vida no campo e combatendo a fome que atinge muitos brasileiros e brasileiras.

Inovação

Pretto diz que a criação de um amplo setor voltado para a inteligência da agricultura foi assunto entre ele e o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, com objetivo de utilizar estratégias e recursos que possam auxiliar na melhora da produtividade visando combater a inflação.

Agro

O comprometimento de Lula em buscar ainda mais respeito para o setor agrário do Brasil, foi destacado pelo ministro federal da Agricultura e Pecuária. De acordo com Carlos Fávaro, o presidente planeja liderar a produção sustentável em parceria com produtores sérios e comprometidos, cobrando sempre o cumprimento rigoroso da lei.

Reaproximação

Lula aposta em um bom relacionamento com o Congresso, se aproximando como forma de levar em frente os planos do seu governo. O presidente disse que diferenças ideológicas não serão motivos para vetos e que não haverão temas que não possam ser debatidos.

Reaproximação II

O Brasil deve voltar a integrar a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, conforme anunciado pelo Itamaraty, que busca recompor o patrimônio diplomático do país. O movimento ocorre em consonância às políticas do governo Lula na reinserção do Brasil dentro das áreas atuantes no cenário internacional.

Segunda Parada

Após a ida à Argentina, o presidente Lula deve visitar Montevidéu, no Uruguai. A viagem ocorre a pedido do presidente do país, Luis Lacalle Pou, o qual realizou o convite durante a posse de Lula no dia 1º.

Live do Presidente

As Lives nas redes sociais devem continuar durante o Governo Lula. O meio de comunicação que começou a ser utilizado pela presidência durante a gestão de Jair Bolsonaro deve continuar sendo realizado na gestão atual, de acordo com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta.

Resgate

Pimenta também destacou que seu objetivo atual na Secretaria é restabelecer o governo federal como uma fonte confiável de informações. O deputado diz que a União carrega uma responsabilidade enorme dentro da comunicação nacional, devendo trazer para debate assuntos que digam respeito às relações comunicacionais no país.

Alinhamento

O deputado federal Elvino Bohn Gass (PT-RS) deve assumir a vice-liderança do governo de Lula no Congresso Nacional. O deputado gaúcho foi convidado pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que o chamou declarando que necessita no Congresso lideranças que estejam totalmente alinhadas ao novo governo.

De volta à rede

O governador Eduardo Leite retornou ao Twitter após ter problemas com um domínio de internet que estava vinculado à sua conta. Ao informar seu retorno, o governador diz que voltará a se comunicar normalmente pela rede.

Agricultura Familiar

Analisando as demandas referentes à agricultura e pecuária familiar no estado, o secretário estadual do Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, esteve em reunião com a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no RS, a qual foi a responsável por solicitar ao governador Eduardo Leite a criação da secretaria.

Comitê da estiagem

Santini declarou que pretende criar um comitê de crise junto a outras secretarias do estado, para avaliar e tomar providências quanto aos impactos da estiagem no RS, os quais vem afetando diversos setores.

Prioridade

Após ser criticado por falas anteriores em relação à políticas LGBTQIA+, o secretário estadual de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Matheus Wesp, declarou através de sua assessoria que o tema da diversidade e inclusão serão prioridade em sua gestão da pasta.

Mídia informativa

Para ampliar o acesso da população gaúcha a informações sobre saúde, a secretária estadual da pasta, Arita Bergmann, gravou no Palácio Piratini um podcast abordando temas como a vacinação e o combate ao Aedes aegypti.

Força Nacional

O uso da força nacional no norte do RS foi autorizado pelo ministro federal da Justiça, Flávio Dino, buscando manter a ordem pública e a segurança na terra indígena Guarita, na qual ocorrem disputas pela liderança da região.

Mal instalado

O vereador Matheus Gomes (Psol) criticou as instalações dos Mobiliários Urbanos para Informação, realizadas pela gestão do prefeito Sebastião Melo. Matheus aponta que os painéis utilizados para publicidade foram mal utilizados, sem possuir informações relevantes para os usuários e até mesmo atrapalhando a mobilidade de pessoas com deficiência pelas calçadas.

Orçamento Participativo

O prefeito Sebastião Melo está dando continuidade nas vistorias gerais decorrentes do Orçamento Participativo em Porto Alegre. Visitando o bairro Partenon, o prefeito verificou junto aos moradores, demandas de infraestrutura do bairro que foram apresentadas durante a assembleia.

Conscientizando

Buscando evitar que casos como a morte de um pedestre durante um racha que ocorreu recentemente em POA se repita, a EPTC e a secretaria municipal de Mobilidade Urbana estiveram promovendo ações de fiscalização e instrução de trânsito na zona Sul da capital.

Informação

A prevenção e combate à tuberculose e ISTs tem sido pauta de ações do projeto “Fique Sabendo”, realizado pela prefeitura da capital. Neste sábado, testes rápidos e gratuitos de verificação das doenças, além de distribuição de itens de prevenção e orientações, serão realizados das 7h às 16h junto à Usina do Gasômetro.

Combate à desigualdade

Elaborando iniciativas que promovam políticas públicas que auxiliem no combate à desigualdade no RS, o vice-governador Gabriel Souza se reuniu com o economista e consultor do Senado, Pedro Fernando Nery. Amparado pelo secretário estadual de Assistência Social, Beto Fantineli, Gabriel discutiu medidas que possam promover o desenvolvimento social no estado.

IPTU Digital

Apesar da desaprovação por parte dos contribuintes, as guias em formato digital do IPTU de Porto Alegre devem ter sua estrutura ampliada durante o ano de 2023. A ideia é acrescentar mais informações, tentando deixar o arquivo o mais próximo da versão impressa utilizada anteriormente.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux