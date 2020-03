Porto Alegre Atendimento 156 registra aumento de 80% nas ligações recebidas

O Atendimento ao Cidadão 156 está recebendo em torno de 3,6 mil ligações por dia

O Atendimento ao Cidadão “Fala Porto Alegre”, pelo telefone 156, registrou aumento de 80% nas ligações diárias nos últimos dias. Até o dia 15 de março, o serviço recebia em torno de dois mil contatos por dia.

A partir do dia 16, o volume cresceu, atingindo a marca de 3,6 mil ligações diárias. A maioria das pessoas deseja tirar dúvidas sobre o coronavírus e pedir informações quanto aos decretos publicados ao longo da semana. A suspensão de serviços presenciais pela Prefeitura de Porto Alegre, por determinação do prefeito Nelson Marchezan Júnior, também contribui para a alta.

Da mesma forma, o tempo médio das ligações registrou expressivo aumento. Até a semana passada, cada atendimento levava em torno de dois minutos. Hoje, com os questionamentos sobre o coronavírus, cada telefonema leva em torno de 3 minutos e 17 segundos – um crescimento de 64%.

“Nosso esforço é para dar a informação correta e transparente, por isso os atendentes do 156 estão atuando de forma a atender todas as demandas do cidadão porto-alegrense. As pessoas também podem tirar dúvidas pelos canais 150 [estadual] e 136 [federal]. As informações das três linhas são unificadas”, destaca a coordenadora da unidade de Relacionamento ao Cidadão e Fiscalização 156, Adriana Gambino.

As denúncias relacionadas ao coronavírus também são frequentes no canal. A população segue a orientação da gestão municipal e relata casos de comércios que permanecem abertos, descumprindo a determinação publicada por Marchezan. O mesmo acontece com eventos e cultos religiosos, estabelecimentos que deixam de fazer a higienização conforme as recomendações, e onde há aglomeração de público.

Quando ligar para o 156

O canal serve para tirar dúvidas do cidadão e para solicitação de serviços da Prefeitura de Porto Alegre. No contexto de epidemia, o atendimento também é importante aliado para orientar e esclarecer as dúvidas sobre o tema. Testes de coronavírus não são agendados pelo 156. O encaminhamento é feito pelas unidades básicas de saúde.

