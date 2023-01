A partir do dia 23, atendimento para protocolos no Celme será somente com agendamento prévio

Porto Alegre, RS, 12/12/2022 A Farmácia de Medicamentos Especiais atenderá em novo endereço a partir desta segunda-feira, 12, em Porto Alegre. O serviço foi instalado na avenida Azenha, 295, e não mais na esquina da avenida Borges de Medeiros com a rua Riachuelo, no Centro. A mudança conclui o processo de transferência da gestão do serviço, que passará da Secretaria Estadual da Saúde (SES) para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A partir de agora o nome do serviço será Centro Logístico de Medicamentos Especiais. Foto: Cristine Rochol/PMPA

