Rio Grande do Sul Reunião com o secretariado tem como principal foco o alinhamento estratégico das estruturas do governo gaúcho

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O encontro, realizado nesta quinta-feira (12) no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, contou com a presença dos titulares das secretarias Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini O foco da primeira reunião do secretariado da atual gestão foi o alinhamento estratégico das estruturas de governo - Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A primeira reunião do governador Eduardo Leite com o secretariado escolhido para a gestão atual teve como principal foco o alinhamento estratégico das estruturas de governo. O objetivo é ampliar o desempenho da máquina pública e otimizar as entregas à sociedade gaúcha. O encontro, realizado nesta quinta-feira (12) no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, contou com a presença dos titulares das secretarias.

Na abertura da reunião, Leite reforçou aos secretários os conceitos do mapa estratégico do governo, que tem como pilares Estado Sustentável; Governança e Gestão; Sociedade com Qualidade de Vida; e Desenvolvimento Empreendedor.

A partir dessas diretrizes, a ideia é ampliar a integração entre as secretarias para atender os projetos prioritários e dar celeridade e eficiência nos resultados para a população. O governador também ressaltou a importância da manutenção do equilíbrio fiscal.

“Nós temos de colocar o cidadão no centro de tudo. A nossa prioridade é atender a sociedade e entregar resultados. Antes, tínhamos uma série de dificuldades financeiras que limitavam o planejamento e a execução de projetos. Hoje, temos condições melhores e conseguimos olhar mais adiante, mas precisamos manter o equilíbrio fiscal, porque é ele que vai dar sustentação às políticas públicas”, afirmou Leite.

Durante o encontro, o governador anunciou que haverá uma estrutura especial para alguns projetos do governo, que serão coordenados pelo vice-governador, Gabriel Souza. Iniciativas como os programas Primeira Infância Melhor e Todo Jovem na Escola e a Operação Verão, entre outras, ficarão sob o comando de Gabriel.

Na reunião, também houve a apresentação de uma visão geral do programa Avançar e exposições da Secretaria da Fazenda, que detalhou o funcionamento do Regime de Recuperação Fiscal, da Casa Civil, da Procuradoria-Geral do Estado, da Secretaria de Comunicação e da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão.

“Os novos desafios que se apresentam, e que seguirão se apresentando para o governo, ensejam que estejamos sempre evoluindo. No primeiro mandato, fomos um governo de evolução, sem rupturas do que vinha sendo construído. Agora, precisamos ser a evolução da evolução. Melhorar performance, desburocratizar e acelerar as entregas da máquina pública para os gaúchos e gaúchas”, reforçou Leite.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul