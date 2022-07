Rio Grande do Sul Atendimento para carteira de identidade volta a ser por ordem de chegada no interior do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Agendamento pelo site continuará disponível em alguns locais Foto: Marcello Casal Jr./ABr Agendamento pelo site continuará disponível em alguns locais Foto: Marcello Casal Jr./ABr

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir desta quarta-feira (06), 31 postos de Identificação do IGP (Instituto-Geral de Perícias) no interior do Estado voltarão a atender por ordem de chegada quem precisa fazer a carteira de identidade. Em alguns postos haverá a opção de agendamento pelos sites do IGP e do portal de serviços do governo do Estado.

A mudança na forma de atendimento se dá em razão do fim das restrições legais impostas pela pandemia de Covid-19. O objetivo é evitar o grande volume de ausências aos agendamentos, que chega a 30% das marcações em alguns locais.

Desde 2 de maio, o Posto de Identificação do IGP em Tramandaí, Venâncio Aires, Viamão, Osório, São Jerônimo, São Leopoldo e Porto Alegre já contavam com atendimento presencial, sem necessidade de agendamento pelo site.

Postos que atenderão exclusivamente por ordem de chegada:

• Alegrete

• Caçapava do Sul

• Cachoeira do Sul

• Camaquã

• Carazinho

• Cruz Alta

• Dom Pedrito

• Frederico Westphalen

• Garibaldi

• Ijuí

• Itaqui

• Palmeira das Missões

• Rosário do Sul

• Santa Cruz do Sul

• Santiago

• São Borja

• Soledade

• Três Passos

• Vacaria

Postos que atenderão por ordem de chegada e têm agendamento pelo site:

• Bagé

• Bento Gonçalves

• Caxias do Sul

• Erechim

• Passo Fundo

• Pelotas

• Rio Grande

• Santa Maria

• Santa Rosa

• Santana do Livramento

• Santo Ângelo

• Uruguaiana

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul