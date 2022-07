Economia Vendas de veículos novos crescem 0,22% no Brasil

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Em junho, foram vendidas 133.578 unidades Foto: Reprodução Em junho, foram vendidas 133.578 unidades. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As vendas de veículos automotores novos tiveram alta de 0,22% em junho na comparação com junho de 2021 no Brasil. Foram comercializados 133.578 veículos, ante 133.298 em junho do ano passado. Em comparação a maio último, houve queda de 4,21%.

No acumulado do ano (de janeiro a junho), as vendas somam 683.173 unidades, 15,04% a menos do que o registrado no mesmo período do ano passado (804.141). Os dados foram divulgados nesta terça-feira (05), em São Paulo, pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).

Em queda

As vendas de automóveis e veículos comerciais leves acusaram queda de 12,7% em junho, em comparação com junho do ano passado. Em relação a maio, o recuo foi de 10,16%. No acumulado do ano o declínio atingiu 16,89% em comparação ao mesmo período de 2021.

A comercialização de caminhões aumentou em junho com as vendas sendo 5,27% maiores do que em maio. Mas, com relação a junho do ano passado, houve queda de 2,10%. No acumulado do ano, a retração foi de 1,22%.

Já as motocicletas tiveram elevação nas vendas de 13,27% em junho em comparação a junho de 2021. Em relação a maio de 2022, houve queda de 9,37%. No acumulado do ano, a comercialização de motocicletas teve alta de 23,07%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia