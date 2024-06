O prazo para a entrega da declaração do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) 2024, ano-base 2023, termina nesta sexta-feira (31), exceto para os contribuintes que moram em 399 municípios do Rio Grande do Sul atingidos pelas enchentes.

A prorrogação do prazo para os gaúchos – até o último dia útil de agosto – foi comunicada no início deste mês pela Receita Federal, que espera receber 43 milhões de declarações em todo o País. O programa gerador do Imposto de Renda deste ano está disponível para download desde 12 de março.

Quem deixar de entregar a declaração ou enviar o documento depois da data definida pelo Fisco estará sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% de todo o imposto devido.