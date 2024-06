Grêmio Duelo entre Grêmio e Bragantino, no Couto Pereira, tem ingresso solidário com valores reduzidos para ajudar vítimas das enchentes no RS

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2024

Torcedores que adquirirem os ingressos devem levar doações de alimentos não perecíveis até o estádio no dia da partida e deixar nos pontos de coleta identificados Foto: Lucas Uebel/Grêmio Torcedores que adquirirem os ingressos devem levar doações de alimentos não perecíveis até o estádio no dia da partida e deixar nos pontos de coleta identificados. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Em apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, o Grêmio disponibilizou um novo lote de ingressos promocionais solidários que darão acesso ao setor Arquibancada Curva Mauá, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), na partida entre o Tricolor e o Bragantino, neste sábado (1°), pelo Brasileirão.

As entradas promocionais custam R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia para sócios e pessoas com benefícios legais. Os torcedores que adquirirem esses ingressos devem levar doações de alimentos não perecíveis até o estádio no dia da partida e deixar nos pontos de coleta identificados.

Para participar dessa campanha de solidariedade, é possível adquirir as entradas realizando um cadastro no site gremio.futebolcard.com e escolher o setor Arquibancada Curva Mauá Solidário referente à partida Grêmio x Bragantino.

