Iniciativa RecomeçaRS vai doar uma casa para família atingida pelas enchentes

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2024

A ação solidária se consolidou em formato de rifa e pretende arrecadar R$ 70 mil até o próximo domingo. Foto: Divulgação A ação solidária se consolidou em formato de rifa e pretende arrecadar R$ 70 mil até o próximo domingo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Desde o dia 2 de maio, o empresário Cristian Mairesse Cavalheiro, um dos fundadores da GetNet e atual presidente da iniciativa social +praTi, além de se dedicar a diferentes projetos, tem se voluntariado em várias frentes junto com uma grande equipe. Ele tem atendido às mais diversas necessidades, desde resgates, compra de cestas básicas, colchões, roupas, eletrodomésticos, materiais de limpeza e fraldas, até transporte, internamento de animais e construção de abrigos. Em todos esses dias, mais de R$ 320 mil foram arrecadados e aplicados nessas ações, impactando 1 mil pessoas e 2 mil animais. No entanto, o povo gaúcho precisa de muito mais.

O objetivo agora é arrecadar, no mínimo, R$ 70 mil para custear um lar para uma família gaúcha, além de continuar auxiliando todos aqueles que estão em alojamentos, por meio do Projeto RecomeçaRS. Para isso, uma rifa de vinhos está sendo vendida online, a R$ 99 por bilhete/número. Serão seis ganhadores, sendo que o primeiro, além de levar um kit com três vinhos, indicará uma família desabrigada para receber a casa. Os outros cinco ganharão apenas o kit com três vinhos, ofertados pela Colório Vinhos Finos de Gramado. O sorteio acontecerá no domingo, dia 2 de junho, às 12h, pela plataforma utilizada para criar a rifa online.

A casa terá 44 m², dois dormitórios, paredes externas com chapas metálicas, isolamento térmico e acústico, piso vinílico, além de toda a parte elétrica, hidráulica, cozinha, esgoto e avanço frontal. Como é pré-fabricada, será transportada até o terreno dos ganhadores, pronta para morar.

Como todo sorteio, há algumas regras já dispostas. “A família indicada deve ser de Porto Alegre ou região metropolitana, comprovar a perda da residência e possuir um terreno em condições legais e operacionais. Importante ressaltar que não arcaremos com despesas de registro do imóvel ou impostos e que somente conseguiremos fornecer essa casa completa se 70% dos números da ação forem adquiridos. Precisamos muito da empatia e solidariedade das pessoas”, explica Cristian.

Os kits serão entregues aos ganhadores via Correios, com prazo de entrega de até dez dias. A rifa pode ser comprada no link [https://rifei.com.br/rifa-solidaria-recomecars](https://rifei.com.br/rifa-solidaria-recomecars).

Iniciativa RecomeçaRS vai doar uma casa para família atingida pelas enchentes

