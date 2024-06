Rio Grande do Sul Caixas eletrônicos móveis permitem acesso a serviços financeiros no Rio Grande do Sul

Contêiner com dois caixas eletrônicos foi colocado em um supermercado em Montenegro

Diante do estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul, agências bancárias enfrentam problemas estruturais após alagamentos e várias estão fechadas.

Para que a população de Montenegro, na Região Metropolitana de Porto Alegre, volte a ter acesso aos serviços financeiros sem ter que se dirigir a uma agência, dois caixas eletrônicos móveis com conexão com mais de 150 instituições bancárias foram instalados no estacionamento de um supermercado na cidade.

A empresa Banco 24 Horas colocou um contêiner com os caixas na rua Capitão Porfírio, 1.781. Outros equipamentos móveis devem ser instalados em Porto Alegre até o início de junho, prevê a empresa.

Pela tecnologia de conexão 4G e 5G, os terminais permitem o acesso a qualquer hora do dia a mais de 90 serviços financeiros, como emissão de saldo e extrato bancário, saque de valores, recarga de celular e pagamentos. Também possibilitam a movimentação de valores recebidos de benefícios sociais como o Auxílio Reconstrução e o Bolsa Família, do governo federal, e o programa Volta por Cima, do governo estadual.

Além dessa opção, a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) tem reforçado a orientação para que a população e as empresas deem preferência, sempre que possível, aos canais digitais das instituições financeiras quando houver a necessidade de realizar alguma atividade bancária.

“Para garantir maior segurança e conforto à população, as agências bancárias devem ser procuradas apenas em situações imprescindíveis”, orientou a entidade em nota.

