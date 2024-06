Política Em feira da diversidade, ministro dos Direitos Humanos diz que quer um País sem “medo de amar”

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











"Apesar daqueles que torcem contra o Brasil, o nosso Brasil é o Brasil da alegria", afirmou Silvio de Almeida Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil "Apesar daqueles que torcem contra o Brasil, o nosso Brasil é o Brasil da alegria", afirmou Silvio de Almeida. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil) Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio de Almeida, disse que busca construir um País em que “as pessoas não tenham medo de amar”. A declaração foi dada em discurso na 23ª Feira Cultural da Diversidade LGBT+, no Memorial da América Latina, em São Paulo, na quinta-feira (30).

“Apesar daqueles que torcem contra o Brasil, o nosso Brasil é o Brasil da alegria. É o Brasil em que a gente vai fazer com que no futuro todas as pessoas não tenham medo de amar”, afirmou o ministro.

Almeida disse que o evento, que faz parte do calendário da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, é um momento de “reafirmação dos direitos humanos e da cidadania”, assim como do compromisso do País com esses valores.

Na sequência, o ministro assinou um protocolo de intenções com o Banco do Brasil para o estabelecimento de diretrizes que estimulem a ocupação de cargos de liderança com diversidade de gênero e orientação sexual.

“Empregabilidade é tudo. Mas como a gente vai ter emprego se a gente não tem experiência? Como a gente vai ter emprego se não tem possibilidade de inclusão? Como a gente vai ter emprego se não tem oportunidade? A gente está aqui como banco público de economia mista para dar oportunidade a todos”, disse a presidente da instituição financeira, Tarciana Medeiros.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/em-feira-da-diversidade-ministro-dos-direitos-humanos-diz-que-quer-um-pais-sem-medo-de-amar/

Em feira da diversidade, ministro dos Direitos Humanos diz que quer um País sem “medo de amar”

2024-05-31