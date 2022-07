Mundo Dois ministros do Reino Unido renunciam por causa de acusações recentes contra Boris Johnson

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2022

Boris Johnson foi acusado de saber que um outro aliado seu tinha um histórico de assediador, mas o nomeou como vice-líder de governo no Parlamento mesmo assim Foto: Reprodução Boris Johnson foi acusado de saber que um outro aliado seu tinha um histórico de assediador, mas o nomeou como vice-líder de governo no Parlamento mesmo assim. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os ministros das Finanças e da Saúde do Reino Unido renunciaram na tarde desta terça-feira (05). Os dois publicaram comunicados expressando sua insatisfação com o primeiro-ministro, Boris Johnson.

Rishi Sunak, que ocupava a parta de Finanças, afirmou que “o público espera legitimamente que o governo seja conduzido de maneira competente e séria”.

Sajid Javid, que renunciou ao carto de ministro da Saúde, afirmou ter perdido a “confiança” no primeiro-ministro. “Está claro para mim que esta situação não mudará sob sua liderança e, por isso, perdi minha confiança”, disse Javid em sua carta de demissão.

Johnson teria ignorado queixas contra ministro

A acusação mais recente contra Boris Johnson é que ele sabia que havia queixas de má conduta sexual contra um outro ministro, Christopher Pincher, e não fez nada. Pincher renunciou na semana passada do cargo de vice-líder do Partido Conservador.

Nesta terça-feira, Simon McDonald, um ex-funcionário do Ministério das Relações Exteriores acusou o gabinete do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, mentir ao afirmar que não sabia de queixas anteriores de má conduta sexual feitas contra Pincher.

Simon McDonald foi subsecretário permanente do Ministério das Relações Exteriores na época em que Pincher era ministro júnior na mesma pasta. Ele disse que houve uma investigação sobre Pincher em 2019 e que “o sr. Johnson foi informado pessoalmente sobre o início e o resultado da investigação”.

Pincher renunciou como vice-líder do governo no Parlamento na semana passada, dizendo que havia bebido demais, envergonhado e “causado aborrecimento” para as pessoas. A mídia britânica informou que Pincher assediou sexualmente dois convidados do sexo masculino em um clube de Londres.

Muitos dos parlamentares da legenda estão cada vez mais frustrados ao defender o que alguns dizem ser um governo cheio de escândalos e podem renovar as tentativas de destituir o primeiro-ministro apenas um mês depois que Johnson sobreviveu a um voto de confiança.

O principal partido da oposição, o Partido Trabalhista, acusou Johnson de “arrastar a democracia britânica para a lama”.

