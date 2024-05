Mundo Papa abençoa camisas de Neymar, Mbappé e Messi doadas para leilão em prol das vítimas das enchentes no RS

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2024

A bênção aconteceu durante a audiência geral no Vaticano Foto: Vaticano/Divulgação A bênção aconteceu durante a audiência geral no Vaticano. (Foto: Vaticano/Divulgação) Foto: Vaticano/Divulgação

O papa Francisco abençoou três camisas autografadas pelos craques Messi, Mbappé e Neymar que serão doadas para um leilão em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Os itens foram levados ao Vaticano pelo padre Omar Raposo, reitor do Santuário Cristo Redentor, no Rio. A bênção aconteceu na quarta-feira (15) durante a audiência geral.

São três camisas do PSG (Paris Saint-Germain) que foram doadas pelo casal Carla e Rodrigo Ferro, de Bandeirantes, no Paraná. Eles conseguiram os itens com autógrafos e dedicatórias quando o brasileiro e o argentino ainda atuavam no clube francês. Recentemente, Mbappé anunciou que também deixará o PSG.

Mais informações sobre o leilão serão divulgadas nos próximos dias.

