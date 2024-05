Porto Alegre Nível das águas do Guaíba volta a ficar abaixo de 5 metros em Porto Alegre

Cheia do Guaíba inundou o Centro Histórico e outros bairros da Capital Foto: Lauro Alves/SECOM-RS Cheia do Guaíba inundou o Centro Histórico e outros bairros da Capital. (Foto: Lauro Alves/SECOM-RS) Foto: Lauro Alves/SECOM-RS

O nível das águas do Guaíba, em Porto Alegre, voltou a ficar abaixo de 5 metros nesta quinta-feira (16), quando amanheceu em 4,98 metros, e segue caindo lentamente, mas permanece bem acima da cota de inundação, que é de 3 metros. No início desta tarde, as águas estavam em 4,92 metros. Já no final da noite, o nível do Guaíba estava em 4,81 metros.

Depois da queda observada no fim da semana passada, o nível havia subido novamente nos últimos dias em razão das chuvas que atingiram a Capital e da elevação dos rios que deságuam no Guaíba. A maior marca da história foi atingida no dia 5 deste mês: 5,33 metros.

Pesquisadores da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) preveem que o Guaíba deve se manter acima de 4 metros pelo menos até o dia 21 deste mês.

O Centro da Capital e outros bairros seguem inundados. A chuva retornou ao Rio Grande do Sul nesta quinta, principalmente no Norte do Estado.

