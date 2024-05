Rio Grande do Sul Governo do RS vistoria obras de recuperação na ERS-129, entre Colinas e Roca Sales

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os trabalhos no local devem ser concluídos até a noite de domingo (19) Foto: Ascom Selt RS Os trabalhos no local devem ser concluídos até a noite de domingo (19). (Foto: Ascom Selt RS) Foto: Ascom Selt RS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O titular da Selt (Secretaria de Logística e Transportes), Juvir Costella, vistoriou na manhã deste sábado (18) as obras de recuperação da ERS-129, entre Colinas e Roca Sales, no Vale do Taquari. Ao lado do governador Eduardo Leite, Costella está em um roteiro na região, conferindo a situação de estradas e pontes que foram afetadas pela enchente no Rio Grande do Sul.

Na ERS-129, estão sendo realizados trabalhos para alargar a pista, corrigir a drenagem e remover barreiras.

“Estamos com nossas equipes atuando nas rodovias, em trabalhos de desobstrução e recuperação, sempre prezando pela segurança dos usuários. O objetivo é melhorar as condições de trafegabilidade. Esses trabalhos são fundamentais, pois esse trecho tornou-se o principal acesso aos municípios de Roca Sales, Arroio do Meio, Encantado e Muçum”, destacou Costella.

Para as obras, foram mobilizados dez caminhões, duas escavadeiras, duas retroescavadeiras, uma patrola, um rolo compactador, um trator de esteira e uma carregadeira, atuando nos seis quilômetros de estrada não pavimentada, entre Roca Sales e Colinas. Os trabalhos devem ser concluídos até a noite de domingo (19).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-do-rs-vistoria-obras-de-recuperacao-na-ers-129-entre-colinas-e-roca-sales/

Governo do RS vistoria obras de recuperação na ERS-129, entre Colinas e Roca Sales

2024-05-18