Por Redação O Sul | 18 de maio de 2024

As vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul já podem pedir a segunda via dos documentos perdidos. Todos os cartórios do Estado aptos a trabalhar estão autorizados a emitir certidões de nascimento, casamento e óbito. O serviço é gratuito. Os cartórios atendem das 9h às 17h30.

A partir desta segunda-feira (20), quatro postos fixos em Porto Alegre passarão a atender gratuitamente as solicitações por esses documentos.

De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os pontos atendimentos estarão localizados no 3º pavimento do Shopping João Pessoa (no bairro Farroupilha), no posto do Tudo Fácil Zona Norte, no Shopping Wallig (bairro Passo D’Areia), no Foro Regional do Partenon (bairro Partenon) e no Shopping Total, no bairro Independência. O funcionamento é das 12h às 17h.

Há também atendimento em Caxias do Sul, Passo Fundo e Lajeado.

O CNJ informou que a solicitação das certidões pela internet terá início no dia 31 de maio. A Central de Informações do Registro Civil (CRC) terá um módulo, chamado SOS RS, que possibilitará esse atendimento. Os atingidos pelas chuvas não terão de pagar pelo serviço.

Abrigos

Quem está nos abrigos também pode pedir uma nova via da documentação. Equipes estão atendendo nesses locais. Segundo o CNJ, quase 10 mil certidões já foram emitidas para os abrigados em Porto Alegre e no interior do estado.

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) do Rio Grande do Sul iniciou na sexta-feira (17) a emissão simplificada dos documentos de identidade para pessoas afetadas pela enchente. Inicialmente o atendimento será realizado em abrigos de Porto Alegre (Centro Vida) e da Região Metropolitana (Ulbra, em Canoas).

À medida que a instituição for concluindo os atendimentos, o trabalho será ampliado para outros locais. Para atender a necessidade urgente dos cidadãos, o IGP irá fazer a reimpressão do documento mais recente emitido pelo órgão.

Os servidores farão uma entrevista com os abrigados para acessar o documento que consta no sistema. Será solicitada a impressão, que deve ficar pronta em um dia útil. Conforme as impressões sejam finalizadas, o IGP fará a entrega dos documentos.

2024-05-18