Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2023

Indivíduo foi detido pela BM por estar com a tornozeleira rompida. (Foto: Arquivo/BM)

Investigado como possível autor do atentado a tiros contra um promotor de Justiça em Teutônia (Vale do Taquari) na noite de 17 de agosto, um homem de 42 anos foi capturado na cidade de Venâncio Aires (Vale do Rio Pardo). Outras três pessoas continuam presas preventivamente desde o dia 24, incluindo um suposto cúmplice, um detento que lidera facção e uma advogada – estes dois últimos apontados como mandantes.

O caso está aos cuidados do delegado Juliano Stobbe, que explicou à imprensa nesta terça-feira (29) o próximo passo do trabalho. “Como um dos integrantes do grupo também pode ter sido o atirador, o objetivo agora é esclarecer a participação de cada uma delas”, ressaltou.

Um aspecto inusitado envolve a captura desse quatro suspeito. Trata-se de um indivíduo de 42 anos e que acabou detido na noite de segunda-feira (28) pela Brigada Militar (BM) em uma ação não relacionada à tentativa de homicídio contra o promotor – na verdade, ele foi capturado após romper tornozeleira eletrônica e ser considerado foragido.

Ele cumpria pena domiciliar após progredir de regime, no âmbito de uma sentença condenatória por roubo e homicídio. Sua advogada de defesa era justamente a mulher presa como uma das responsáveis por ordenar o atentado.

Motivação

O ataque teria sido motivado por desavença do grupo com o promotor Jair João Franz, 54 anos e que atua no combate ao crime. Há relato, inclusive, de que a mulher já havia se dirigido a Franz com falas de teor ameaçatório, sugerindo que ele “pagaria por tudo o que tem feito” e deveria ir embora da cidade.

“Esses são alguns elementos que constam no inquérito e que apontam que a advogada e o líder de facção teriam contratado o matador, planejado, organizado e mandado executá-lo em uma emboscada”, informou na semana passada o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), que acompanha a apuração do caso.

Relembre

Após uma partida de futebol com amigos, Franz chegava de carro em casa por volta das 21h do dia 17 quando um encapuzado surgiu do matagal em frente à residência e desferiu 15 tiros de pistola na direção do veículo.

Ao menos 11 projéteis atingiram a lataria e um se alojou no abdômen do promotor, sem gravidade, após transfixar o braço. Enquanto isso, o atirador fugia a pé pela mesma vegetação de onde saíra. Uma câmera de segurança instalada no local registrou a maior parte da ação.

Franz buscou refúgio em casa e acionou atendimento médico. Ele recebeu alta na manhã seguinte. Ligado ao MP-RS desde 2002, ele trabalha há dez anos em Teutônia. A casa onde mora com a família e que foi palco do incidente de quinta-feira recebeu reforço no policiamento até a elucidação do atentado.

(Marcello Campos)

