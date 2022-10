Esporte Athletico e Flamengo embarcam para a final da Libertadores da América 2022

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2022

Athletico e Flamengo decidem neste sábado (29) quem será´o campeão da Libertadores da América Foto: Estadão/Esporte Foto: Estadão/Esporte

É neste sábado (29). A Libertadores da América será decidida em Guayaquil, no Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador. Athletico e Flamengo, entram em campo às 17h, para saber quem será o campeão continental de 2022.

Athletico-PR

O elenco e a comissão técnica do Furacão, foram recepcionados com muita festa no aeroporto internacional Afonso Pena, na região metropolitana de Curitiba. Com faixas, bandeiras e bateria para dar ritmo à festa da torcida, muitos torcedores acompanharam o embarque da delegação. Ao chegar no aeroporto, os atletas desceram do ônibus e cumprimentaram os seus torcedores que se amontoaram em um dos portões de entrada do aeroporto.

O voo do clube paranaense, terá uma parada em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, para abastecimento do avião. A chegada no Equador está prevista para 18h30 (horário de Brasília), 16h30 no horário local.

Flamengo

Com direito a “AeroFla” e muita festa da torcida, a delegação do rubro-negro embarcou na manhã desta quarta-feira (26), para Guayaquil, onde irá enfrentar o Athletico-PR, no próximo sábado, pela final da Libertadores 2022. O ônibus com a delegação do Flamengo chegou ao aeroporto do Galeão por volta das 9h, cercado por muitos torcedores que faziam uma grande festa.

O clube saiu em voo fretado do aeroporto Galeão, por volta das 10h40. O voo com a delegação do Flamengo é o único que vai direto para Guayaquil e levará cerca de seis horas. O clube carioca conseguirá ir direto porque separou poltronas no voo para a troca da tripulação.

Títulos da Libertadores

O Flamengo ostenta dois titulos da Copa Libertadores da América. Em 1981, o clube carioca venceu a primeira vez e em 2019, foi campeão pela segunda vez. Já o Athletico-PR, ainda não teve a oportunidade de ser campeão da copa continental.

