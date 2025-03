Esporte Em duelo histórico, Guarany de Bagé visita o Athletico por vaga na terceira fase da Copa do Brasil

Clube gaúcho busca vitória fora de casa

Nesta quinta-feira (13), Athletico Paranaense e Guarany de Bagé se enfrentam, às 19h30, na Ligga Arena, em Curitiba. O confronto é válido pela segunda fase da Copa do Brasil.

O clube paranaense chega para o confronto com necessidade de vitória, já que, em caso de classificação, embolsará R$ 2.315.250 de premiação da CBF.

Do lado do Guarany, o eliminado ainda na primeira fase do Campeonato Gaúcho também vai em busca da premiação, já que busca se estruturar para a disputa inédita da Série D do Campeonato Brasileiro.

Com uma folha salarial de aproximadamente R$ 400 mil, o time de Bagé recebeu um prêmio milionário por chegar à segunda fase. Se passar à terceira, aumentará o caixa e fará história.

Na estreia da competição nacional, o Furacão passou pelo Pouso Alegre ao vencer por 2 a 0, fora de casa. Luiz Fernando e Kevin Velasco marcaram os gols da equipe.

O Guarany, por sua vez, bateu o Altos-PI por 2 a 1, de virada, diante de sua torcida. Foi o primeiro jogo da história do clube de Bagé na competição nacional.

