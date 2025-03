Rio Grande do Sul Cristo Protetor de Encantado já tem data de inauguração oficial

13 de março de 2025

O monumento, com mais de 43 metros de altura, é o maior do Brasil e promete alavancar o turismo na região. Foto: Divulgação O monumento, com mais de 43 metros de altura, é o maior do Brasil e promete alavancar o turismo na região. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Cristo Protetor de Encantado (RS), no Vale do Taquari será oficialmente inaugurado no dia 6 de abril. A cerimônia, que contará com a presença do governador Eduardo Leite e um representante do Papa Francisco, terá missa com o cardeal Dom Jaime Spengler transmitida pelo YouTube a partir das 10h.

O monumento, com mais de 43 metros de altura, é o maior do Brasil e promete alavancar o turismo na cidade distante 145 km de Porto Alegre. Apesar de ter começado a receber visitas ainda em 2021, a obra ainda não foi concluída.

A construção começou em 2019, no Morro das Antenas, a 400 metros acima do nível do mar, e foi desenvolvida pela Associação Amigos de Cristo de Encantado, organização sem fins lucrativos que viabilizou os recursos financeiros para o projeto. O investimento para desenvolver a obra ultrapassa os R$ 6 milhões.

Desde a abertura para turistas, mais de 300 mil pessoas de mais de 60 países já visitaram o monumento. O Cristo Protetor é o maior do mundo, com 37,5 metros de altura, mais seis metros do pedestal, somando 43,5 metros. Depois dele, está o Cristo Rei, na Polônia, que possui 36 metros, seguido do Cristo de La Concordia, na Bolívia, com 34. O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, possui 30 metros de altura e 38 metros com o pedestal.

