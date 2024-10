Esporte Athletico-PR pede suspensão do uso de empresa de bet fora da lista do governo federal

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2024

Esportes da Sorte estampa local máster da camisa do Athletico-PR. Foto: Gustavo Oliveira/Athletico-PR) Esportes da Sorte estampa local máster da camisa do Athletico-PR. (Foto: Gustavo Oliveira/Athletico-PR) Foto: Gustavo Oliveira/Athletico-PR)

O Athletico-PR comunicou que pediu a suspensão da exposição da marca da Esportes da Sorte. O clube é um dos quatro da Série A do Campeonato Brasileiro que têm o patrocínio da bet. O motivo é a ausência da empresa na lista divulgada pelo Ministério da Fazenda com as casas de apostas consideradas legais para a atuação no Brasil até o fim de 2024.

De acordo com a Esportes da Sorte, a mesma enviou os documentos necessários à Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) dia 20 de agosto. Isso é antes do prazo dado pela portaria 1.475/2024 – que estabelece os prazos de adequação das bets.

O clube também afirmou ter cobrado esclarecimentos sobre a regularidade da operação da bet, diante dos fatos recentemente noticiados.

Na Série A, a Esportes da Sorte também patrocina Bahia, Corinthians e Grêmio. O patrocínio com o Corinthians foi assinado em julho, com um total de R$ 309 milhões por três anos de contrato. É o maior valor pago entre os oito clubes que a marca apoia.

A portaria deu até o dia 30 de setembro para indicação de marcas em atividade e os respectivos domínios de internet onde cada bet atua. Entretanto, isso valia apenas para aquelas que já haviam apresentado requerimento de autorização até 17 de setembro, data de publicação da portaria.

Na prática, a norma prevê que todas as empresas que entraram com pedido até o dia 17 de setembro poderão operar enquanto sua documentação é analisada. Quem pediu após esse prazo estará ilegal. A mesma portaria proibiu as operações das bets que não entraram com o pedido de autorização, segundo análise do advogado Felipe Crisafulli, sócio da Ambiel, Belfiore, Hanna Advogados e especialista em direito desportivo.

A previsão do governo federal é que as empresas que não constam na lista divulgada nesta semana tenham seus sites removidos do ar até 10 de outubro. O ministro Fernando Haddad, inclusive, recomendou que os apostadores sacassem os valores que têm nas bets agora consideradas ilegais.

Recentemente, a Esportes da Sorte também teve o nome citado em um relatório da Polícia Civil de Pernambuco, que aponta suspeita de que a bet faça a lavagem de dinheiro de origem ilegal oriundo do jogo do bicho no Estado. O proprietário da bet, Darwin Henrique da Silva Filho, foi preso no começo de setembro, junto da mulher, Maria Eduarda Quinto Filizola. O casal já está em liberdade.

A investigação faz parte da Operação Integration, deflagrada em 4 de setembro e que também prendeu a influenciadora digital Deolane Bezerra, que diz ser vítima de injustiça. Mais tarde, Gusttavo Lima também teve um pedido de prisão emitido, mas a solicitação foi derrubada.

Comunicado do Athletico-PR

“O Club Athletico Paranaense informa que notificou a empresa patrocinadora “Esportes da Sorte” da imediata suspensão da execução e exposição de sua marca junto ao Club, com base em prerrogativa contratual e legal, assim como solicitou em prazo determinado que preste esclarecimentos sobre a regularidade de sua operação diante dos fatos recentemente noticiados.

Esta decisão, além de outros fatores envolvidos, decorre da informação divulgada pelo Ministério da Fazenda (SPA/MF) de que as casas de apostas não listadas para operar no Brasil até o final do ano (caso da “Esportes da Sorte”) são consideradas ilegais e seus sites só ficam no ar até 10/10 para que apostadores resgatem valores depositados.” (AE)

