Rio Grande do Sul Dois homens morrem atropelados por carro na BR-290 em Gravataí

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2024

Foto: PRF/Divulgação

Por volta das 19h, no quilômetro 69 da BR-290, sentido Capital-Litoral, em Gravataí, próximo ao posto Sim, dois homens morreram após serem atropelados por um automóvel modelo Sandero, com placa da mesma cidade. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um jovem de 26 anos era natural de Gravataí e o outro, de 40 anos, era de Porto Alegre. A PRF informou que a motorista do veículo, que estava habilitada, realizou o teste do etilômetro, que não apontou a presença de álcool.

2024-10-02