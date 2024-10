Rio Grande do Sul Mais de 70 mil livros são arrecadados para bibliotecas atingidas pelas enchentes no RS

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2024

Com doações de todo o Brasil, iniciativa já entregou cerca de 30 mil exemplares em 12 cidades. (Foto: Freepik)

Encerrada em setembro, a campanha “Juntos pela Leitura do RS” arrecadou mais de 70 mil livros de todo o Brasil para recompor os acervos de bibliotecas públicas impactadas pelas enchentes de maio. A mobilização começou em junho, após a maior catástrofe já sofrida pelos gaúchos.

No comando da iniciativa estavam a Secretaria Estadual da Cultura (Sedac), Instituto Estadual do Livro (IEL) e Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas (SEBP), em parceria com a TAG Livros e com apoio do Instituto Cervantes.

A perda havia sido inicialmente estimada de 100 mil publicações. O número, porém, acabou não se confirmando no cálculo realizado após visitas técnicas presenciais às instituições afetadas, pois nem todos os exemplares disponíveis estavam perdidos.

Depois de recebidos os livros, as equipes do IEL e do SEBP classificaram as obras e providenciaram o devido encaminhamento às primeiras bibliotecas contempladas. Também foi realizado um trabalho de orientação e capacitação de profissionais para que atuassem junto às bibliotecas.”

Diretor do IEL e também do Departamento do Livro, Leitura e Literatura da Sedac, Silvio Bento ressalta: “Nossa missão é propiciar o acesso a bens como a leitura, contribuindo para o desenvolvimento cultural e uma sociedade mais consciente, por isso a importância da ação”.

Ele ressalta, ainda, que a prioridade neste momento é a triagem dos títulos por distribuir e a organização dos kits de acervo, necessários para a recomposição das bibliotecas afetadas.

O fundador da TAG Livros, Gustavo Lembert, acrescenta: “Em meio ao caos da enchente, nos perguntamos qual seria o maior benefício que a TAG conseguiria gerar, e entendemos que ajudar a reconstruir as bibliotecas era uma missão que estava ao nosso alcance”.

Da mesma forma, a coordenadora de Cultura do Instituto Cervantes, Iara Breda de Azeredo, ressalta o compromisso com a reconstrução cultural do Estado: “Ficamos muito felizes em poder apoiar a campanha. Foi um momento muito triste que vivemos, e participar dessa reconstrução é reconfortante”.

As doações vieram de apoiadores de todo o país. O clube de leitura TAG Livros doou 30 mil livros; os Correios, 28 mil; o Sistema Estadual de Bibliotecas do RS, 4 mil; a Biblioteca Lígia Meurer (hoje desativada), 4 mil exemplares; e o IEL, 1 mil publicações próprias.

A prefeitura de Maringá (PR) contribuiu com 2 mil doações. Cerca de 3 mil exemplares avulsos também foram doados. As obras variam entre os gêneros de ficção, clássicos, contemporâneos e assuntos gerais, literatura infantil e infantojuvenil.

Distribuição

Novas remessas de livros serão entregues nas próximas semanas. Já são mais de 30 mil exemplares distribuídos até agora. As instituições contempladas ficam em 12 municípios gaúchos, detalhados a seguir, junto com as respectivas quantidades:

– Canoas (9 mil).

– Lajeado (6 mil).

– Marques de Souza (3,1 mil).

– Porto Alegre (2,6 mil).

– Dom Pedrito (2 mil).

– Dona Francisca (1,5 mil).

– Jaguari (1,5 mil).

– Alvorada (1,3 mil).

– Arvorezinha (1,2 mil).

– Eldorado do Sul (1,2 mil).

– Cachoeirinha (500).

– Camaquã (200).

(Marcello Campos)

