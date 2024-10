Acontece Nova Oktoberfest inicia nesta quinta-feira em Nova Petrópolis

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Festa alemã abre o circuito das Oktoberfests no estado com desfile, comidas e bebidas típicas, shows e jogos germânicos até 13 de outubro. Foto: Mauro Stoffel Foto: Mauro Stoffel

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A 3ª edição da Nova Oktoberfest começa nesta quinta-feira (3), na Rua Coberta e Praça das Flores, em Nova Petrópolis. O evento abre o circuito das festas alemãs no estado e terá desfile, shows musicais, bandinhas, grupos de danças e jogos germânicos para garantir a alegria do público. Cervejarias, comidas típicas, parque de diversão e expositores também são destaques do evento, que segue até o dia 13 de outubro.

No domingo de encerramento, inclusive, estão previstas 8 horas ininterruptas de shows, animadas por Banda Real, Musical Monte Carlo, Orquesta Montanara e Banda Choppão. Além das atrações culturais e musicais, o evento contará com nove cervejarias que irão comercializar mais de 20 estilos de chopp. Uma pausa no evento será feita no próximo domingo (6) para as Eleições.

O Palco Cultural Sicredi Pioneira recebe a Abertura Oficial nesta quinta-feira a partir das 19h. Na sequência, o Böhmerlandtanzgruppe – anfitrião do evento – fará sua apresentação. O Grupo Blaska dará o tom do evento, a partir das 20h30. O espaço receberá ainda apresentação do Grupo de Danças Folclóricas Sonnenschein, dia 4 de outubro, e do Grupo de Danças Folclóricas Alemãs Sol Nascente – APAE, Internacional e Lustige Volkstanzgruppe Bergtal, no sábado, 5 de outubro.

A Arena de Shows Edelbrau e Traum, novidade da edição, receberá shows com Flavio Dalcin e Banda Ouro e Rainha Musical na sexta-feira, 4 de outubro. No sábado, Banda Exemplo, Super Banda 0800 e Madame Frau vão colocar o público para dançar as músicas da oktober.

No sábado, dia 5, a Parada da Oktober é destaque na programação. Às 15h, o Böhmerland convida a comunidade para prestigiar o evento em uma ação na Avenida 15 de Novembro. Durante os três dias de evento, as Bandinhas Típicas América, Elite e Exemplo também farão a alegria do público e os jogos germânicos Chopp em Metro, Mass Krug, Arremesso de Ovo e Corrida de Saco vão divertir a todos.

Preservar as tradições germânicas da Oktoberfest é um dos principais objetivos da Nova Oktoberfest. Por isso, o consumo das cervejas será feito, exclusivamente, em copos de vidro. Além de ser uma medida sustentável, a atitude relembra a cultura instituída nas primeiras edições da festa alemã. O público poderá trazer seu copo ou adquirir o caneco exclusivo da Nova Oktoberfest nos espaços do evento.

O público poderá aproveitar a Nova Oktoberfest com as vestimentas típicas da Baviera, na Alemanha. Em 2024, o evento terá uma área dos expositores, com destaque para o estande de trajes típicos fabricados em Nova Petrópolis pela Trachtenhaus e importados diretamente da Alemanha pelo Espaço Der Hut. Ainda participam do evento: Origem Dom Limoncello, Embutidos Coloniais, Diferente Semijoias, Manah, O Bosque – Velas Artesanais, Artes da Neiva e Doces Melos.

Durante a Nova Oktoberfest, espaços de gastronomia do evento irão servir pratos típicos da culinária germânica. Estarão presentes no evento: Wazla Burger, Espetaria do Formiga, Grelhados e Mix, Lone Star Gramado, Fischändler, Tia Berê Gourmet, Böhmer e Império dos Doces.

A Nova Oktoberfest é uma realização do Município de Nova Petrópolis, através da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, em parceria com a Associação de Danças Folclóricas Böhmerland, financiado pelo Pró – Cultura RS, através da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O evento conta com o patrocínio master de Frek Atacado e Varejo, Niruma Móveis, PSG IT Automação; patrocínio de Sicredi Pioneira RS, Gula Alimentos, Cervejaria Edelbrau, Cervejaria Traum, Drogaria Germânia, Energias da Natureza, Sicoob Maxicrédito, Nova Imóveis, Bazan e Bazan e Kolling Gestão de Consórcios. Apoiam a Nova Oktoberfest: Casa do Pão de Mel, Refúgio Parque Hotel, Embutidos Lüdke, Padaria Petrópolis, IM Conservas e Bitcom Internet.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/nova-oktoberfest-inicia-nesta-quinta-feira-em-nova-petropolis/

Nova Oktoberfest inicia nesta quinta-feira em Nova Petrópolis

2024-10-02